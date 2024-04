In Canton Ticino chiude uno stabilimento della Levi’s, celebre marchio di jeans, e restano senza lavoro 30 persone tra cui sicuramente molti frontalieri. Qualche anno fa, infatti, aveva suscitato polemiche in Ticino la ricerca di personale per la sede di Bioggio della Levi’s rivolta soltanto a frontalieri.

Tornando alla chiusura del sito produttivo, la notizia era stata anticipata nei giorni scorsi dal quotidiano La Regione e poi ha trovato conferme. A chiudere i battenti non è però una fabbrica dei famosissimi pantaloni ma l’unità produttiva delle scarpe con sede a Bioggio. La cessazione definitiva delle attività è prevista per la fine del 2024.