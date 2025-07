Il marchio di lusso dell’imprenditore comasco investe 80 milioni e porta 300 nuovi posti di lavoro

Moncler, il famosissimo marchio di lusso specializzato in abbigliamento invernale e sportivo e guidato dall’imprenditore comasco Remo Ruffini si prepara a un’importante espansione del suo polo logistico situato a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Questo significativo investimento, del valore di 80 milioni di euro, prevede la creazione di un numero stimato tra 200 e 300 nuovi posti di lavoro, rafforzando la presenza dell’azienda nel settore della logistica e portando benefici occupazionali per l’Emilia-Romagna.

Dettagli dell’espansione e collaborazioni

L’ampliamento del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale (Ppst), noto come “Polo Logistico” in località Barianella, ha ricevuto l’approvazione congiunta della Provincia di Piacenza e del Comune di Castel San Giovanni. L’attuale deposito Moncler, che si estende per circa 217.000 mq, verrà potenziato con ulteriori 114.000 mq, permettendo all’azienda di raddoppiare la propria capacità di movimentazione delle merci.

Il progetto sarà sviluppato da Valtidone Logistic Development Srl, proprietaria dei terreni, in collaborazione con ALS Luxury Logistics Srl, la joint venture che gestisce le attività logistiche del Gruppo Moncler e che ha già sottoscritto un contratto preliminare di locazione per la nuova struttura. L’impianto sarà all’avanguardia, caratterizzato da un’elevata automazione e dotato di sistemi innovativi per lo stoccaggio, lo smistamento, l’imballaggio e la movimentazione delle merci. Le assunzioni da parte di Moncler avranno inizio in concomitanza con il completamento dei lavori.

Impatto su viabilità e infrastrutture locali

L’investimento di Moncler non si limiterà alla creazione di posti di lavoro. Sono previste significative ricadute positive anche sulla viabilità e sulle infrastrutture di Castel San Giovanni e dei comuni limitrofi come Borgonovo e Sarmato. Tra gli interventi in programma figurano la realizzazione di una futura tangenziale, la riqualificazione dell’accesso all’autostrada A21 dalla Strada Provinciale n. 412 e la costruzione di una pista ciclabile, migliorando la mobilità e la qualità della vita nella zona.

Profili ricercati e prospettive occupazionali

Le nuove opportunità di impiego presso il centro logistico Moncler di Castel San Giovanni si concentreranno principalmente su ruoli legati alle operazioni di logistica e trasporto. L’azienda sarà alla ricerca di diverse figure professionali, tra cui:

Magazzinieri

Operatori e tecnici di logistica

Responsabili di settore

Ingegneri logistici

Operatori per i servizi di trasporto

Autisti

Addetti a carico, scarico, movimentazione e spedizione delle merci

Moncler: un gigante del lusso e della moda

Moncler SpA è un’azienda leader nel settore della moda, nota per la produzione e commercializzazione di capi e accessori sportivi e invernali di lusso. Fondata in Francia nel 1952 a Monestier de Clermont, l’azienda è stata acquisita nel 2003 dall’imprenditore italiano Remo Ruffini. Con sede centrale a Milano e quotata in Borsa, Moncler gestisce una vasta rete di negozi diretti e multimarca a livello internazionale. Dal 2020, il gruppo include anche il prestigioso brand Stone Island. Attualmente, Moncler vanta quasi 7.000 dipendenti a livello globale.

Come candidarsi per le future assunzioni Moncler

Gli interessati alle future assunzioni presso il polo logistico Moncler di Castel San Giovanni possono monitorare le opportunità consultando la sezione “Lavora con noi” (recruiting) sul sito web ufficiale dell’azienda. Cliccando su “Opportunità in Moncler” e inserendo “Castel San Giovanni” nel campo di ricerca sede, sarà possibile visualizzare le posizioni aperte non appena disponibili e inviare la propria candidatura seguendo la procedura online.