Lombardia, il gigantesco investimento di Amazon a mezz’ora da Como: 1,2 miliardi e 5000 posti di lavoro

Un gigantesco investimento di Amazon, il colosso dello shopping online, porterà migliaia di posti di lavoro. E una buona parte di questi sarà a mezz’ora di autostrada da Como.

Amazon infatti è pronta ad aprire in provincia di Milano ben due data center con un investimento stellare di ben 1 miliardo e 200 milioni di euro. Le istanze sono state presentate al Ministero delle Imprese nello scorso autunno e ancora il 7 aprile scorso Amazon ha presentato le ultime integrazioni richieste.

La prima zona scelta è nell’hinterland nord-ovest, tra Rho e Pero, di fatto a poco più mezz’ora di autostrada da Como. La seconda, invece, è quella di Zibido San Giacomo, nella campagna tra Milano e Pavia (un’oretta e poco più dalla provincia comasca)

Stimato in oltre un miliardo, come accennato, il possibile investimento complessivo con una ricaduta occupazione sull’area – ma sarebbe bene dire come minimo sull’intera Lombardia – di oltre 5mila nuovi posti di lavoro, tra diretti e indiretti.

Stando alle previsioni, i due data center di Amazon potrebbero essere attivi entro il 2029.

In un comunicato, annunciando l’operazione, Amazon Web Services ha stimato che “l’investimento contribuirà per 880 milioni di euro al Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano e sosterrà fino a 5.500 posti di lavoro entro il 2029 lungo la catena di fornitura dei data center AWS, che spazia dalla costruzione, alla manutenzione delle strutture, all’ingegneria, alle telecomunicazioni e alle occupazioni nell’economia locale più ampia. Dal 2010, Amazon ha destinato oltre 20 miliardi di euro alle sue operazioni italiane, ed è al primo posto tra le aziende che hanno creato più posti di lavoro in Italia”.

L’investimento, dicono ancora da Amazon Web Services, dedicata al cloud (primo player globale del settore) sosterrà “l’agenda digitale cloud-first del governo italiano. L’impegno consentirà alle organizzazioni italiane di sfruttare il portafoglio completo di tecnologie cloud avanzate di AWS, tra cui servizi all’avanguardia di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico, analisi dei dati e Internet of Things (IoT)”.