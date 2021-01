Asf Autolinee, l’azienda di trasporto pubblico a Como e provincia cerca personale

ASF Autolinee, la principale società di trasporto pubblico di Como e Provincia, con un organico di circa 500 dipendenti e una flotta composta da più di 300 autobus, è alla ricerca di 8 operatori tecnici, con le seguenti specializzazioni: 4 Tecnici Manutentori e 4 Carrozzieri, da inserire all’interno dell’Area Tecnica.

Le candidature vanno inviate entro il 7 febbraio 2021: qui il link utile.

I candidati che supereranno la fase di preselezione verranno contattati e convocati in sede (Via Asiago 16/18 Como) per lo svolgimento delle prove previste.

Tutte le informazioni relative alla procedura saranno disponibili sul sito aziendale www.asfautolinee.it a partire dal giorno 11 gennaio 2021.