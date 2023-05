The Larius Brand: da Alessandro e Mirko l’abbigliamento del Lago di Como sostenibile e amico della natura

Ora il Lago di Como ha anche il suo brand di moda nato da due giovani under 30, Alessandro Iannotti e Mirko Ruggirello: The Larius Brand. “The Larius Brand – spiegano – nasce dalla volontà di lanciare un messaggio di cambiamento e di presa di consapevolezza verso un mondo più pulito e un’umanità più sana: vogliamo contaminare positivamente le persone affinché si connettano con la natura. Sogniamo una realtà in cui la cultura della sostenibilità parta dal voler vivere in armonia con la natura e con gli altri, rispettando noi stessi e il pianeta. Dove le persone hanno imparato a fermarsi per godersi la semplicità e la bellezza delle piccole cose, facendosi guidare dalle proprie emozioni”.

Queste, dunque, le motivazioni che li hanno spinti a creare un brand di abbigliamento sostenibile, dedicando molto tempo alla ricerca, alla scelta e alla selezione di materiali sostenibili e riciclabili, facendo si che ogni fase del processo produttivo, dalla tela, fino al packaging dei nostri prodotti, sia il più possibile rispettosa dell’ambiente, in un processo totalmente trasparente.

“Siamo un brand giovane fondato da due ragazzi under 30 con la volontà di diffondere il nostro messaggio attraverso ciò che indossiamo – dicono Alessandro Iannotti e Mirko Ruggirello – Contaminare, promuovere e comunicare, incoraggiando le persone ad osservare e a prendersi cura dei ì luoghi che abitiamo. E lo possiamo fare vivendo appieno ogni istante, condividendo le nostre esperienze e, soprattutto, godendoci la vita e migliorando quel posto che ingenuamente chiamiamo Terra, ma alla fine, è Casa”.

Creato anche una sorta di piccolo manifesto del brand, con alcuni punti cardine:

– La natura è il punto centrale, è importante stabilire una connessione con lei.

– Imparare a fermarsi: in un mondo sempre più frenetico e caotico bisogna imparare a fermarsi per tornare a godersi le piccole cose e per fare le giuste scelte.

– Essere più consapevoli: uno stile di vita semplice e sostenibile e circondarsi di vibrazioni positive sono il punto di partenza per vivere al massimo.

– Ogni piccola cosa fa la differenza: ogni grande cambiamento parte sempre da un piccolo gesto e da un piccolo numero di persone.

– L’industria tessile incide fortemente sull’ambiente: la produzione di abbigliamento è uno dei settori industriali più dannosi per il nostro pianeta.

La mascotte

Larius è anche il nome della lontra, la mascotte che racchiude l’essenza del brand. “La lontra è un animale totem e rispecchia a pieno i nostri valori: è generosa, ottimista, curiosa, allegra, giocosa, ma anche molto intelligente e fantasiosa. Induce a trascorrere la vita liberi da convinzioni e, se occorre, in controtendenza. Ama stare in compagnia, ma anche godersi momenti in solitaria. Le lontre si “tengono per mano” per resistere alle forti correnti acquatiche e dimostrano una cura meticolosa nei confronti dei propri piccoli: allo stesso modo, anche noi dovremmo prenderci per mano e fare qualcosa per aiutare il pianeta e migliorare noi stessi”, spiegano i fondatori.

I prodotti

The Larius Brand nasce con l’intento di fare tutto il possibile per arrivare a proporre un prodotto sostenibile al 100% attraverso la costruzione di una filiera trasparente. “Siamo partiti con piccoli passi: scegliendo materiali certificati e produttori che garantissero condizioni di lavoro eque e sostenibili. I nostri prodotti sono certificati GOTS (Global Organic Textile Standard), Peta Vegan Approved e riducono l’impronta di carbonio fino al 90% – dicono Alessandro e Mirko – Il packaging dei prodotti The Larius Brand è completamente riciclabile, e contiene un simbolo di vita: una carta piantabile, che dà la possibilità alla persona che acquista il prodotto di fare un piccolo gesto, ma concreto.

La nuova collezione: Contaminazione Naturale

Il 21 Maggio 2023 si svolgerà un evento in collaborazione con il Lido di Faggeto per presentare la nuova collezione “Contaminazione Naturale”. “Abbiamo scelto di collaborare con il Lido di Faggeto in quanto sposano a pieno i nostri valori e ciò in cui crediamo, è una realtà plastic free e sempre più attenta a ridurre il loro impatto ambientale, eliminando la plastica e introducendo materiali riciclati e riutilizzabili. Loro stessi faranno parte del processo di “Contaminazione Naturale”, in quanto indosseranno per tutta la stagione i nostri prodotti eco-Friendly”. L’evento si svolgerà domenica 21 maggio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 22.00 presso il Lido di Faggeto – MiAmiLaryo.