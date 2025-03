Una città e tre province fanno da sole il 13% del Pil italiano: ecco le magnifiche aziende incoronate agli Assolombarda Awards

Questa sera al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano, si è tenuta la terza edizione degli “Assolombarda Awards”. Una iniziativa promossa dall’Associazione per premiare gli anniversari associativi e i progetti d’impresa più innovativi promossi da PMI e grandi aziende che consentono al territorio – che comprende la Città Metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi – di produrre, da solo, il 13% del PIL nazionale.

“Oggi celebriamo quell’impresa che, grazie a impegno e visione, affronta ogni giorno con successo le sfide dei mercati globali, investe in tecnologie d’avanguardia e crea valore per il territorio – ha dichiarato il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada -. Un’impresa che è motore positivo di cambiamento e permette a Milano e alla Lombardia di generare Pil ed export paragonabili a quelli di interi Stati Europei. Valorizzare questo orgoglio industriale significa portare all’attenzione dell’opinione pubblica l’importanza dell’impresa quale attore economico e sociale imprescindibile per il progresso. Supportarla, quindi, è cruciale: sburocratizzare, incentivare gli investimenti in innovazione come Industria 4.0 e tagliare i costi dell’energia sono le priorità per permettere alle nostre imprese di prosperare e di competere ad armi pari sui mercati internazionali. Il coraggio che dimostrano le eccellenze premiate oggi sia da stimolo per i decisori, a tutti i livelli, per incidere con maggior decisione sui temi di politica industriale a cominciare dall’ambito europeo”.

La serata è stata l’occasione per ringraziare, alla presenza del vicepresidente con delega a Organizzazione, Sviluppo e Marketing, Alvise Biffi, e del Direttore Generale, Alessandro Scarabelli, le realtà che celebrano, quest’anno, le tappe più significative della propria adesione ad Assolombarda: si tratta di una azienda “storica”, che celebra 75 anni di adesione, e di 32 imprese, che festeggiano i 10 lustri con l’Associazione.

75 ANNI: WAFERS FARMA DECOR SRL

50 ANNI: ARVAL SRL, AUTOSAMA SRL, DAVY SRL DI ROSCHI DAVIDE & C., FEBO SRL, FRATELLI MAGNI SRL, GELSON SRL, GIUSSANI F.I.A.M.E.A. SRL, HELIOS ITALQUARTZ SRL, 4C DI CERMENATI FAUSTO & C. SAS, ITALFARMACO SPA, LA.M. PLAST SAS DI ALDO REDAELLI & C., MAGLIFICIO MAPIER SRL, MAGNI PLAST SPA, METALSINTER SRL, O.P.I. ORGANIZZAZIONE PULIZIE INDUSTRIALI CITTA’ DI MILANO SRL, OMZ SRL, PASSONI PAOLO E FIGLI SRL, RODENSTOCK ITALIA SPA, SIBELCO ITALIA SPA, SILPLAST SRL, SOC.ITAL.ACETILENE & DERIVATI SIAD SPA, SOCIETA ITALIANA BUDELLA A R.L., STAMPINDUSTRIA SRL, STANLEY ENGINEERED FASTENING ITALY SRL, STOPSON ITALIANA SRL, SUPERGALVANICA SRL, TECNOMINTRA SRL, TICINOPLAST SRL, TOSVAR SRL, TRIA SPA, VERIND SPA, OITH HYDRO SRL