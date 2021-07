Alluvione a Como, lunedì in visita il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini

Dal giorno successivo ai disastri causati dal maltempo nei comuni del lago, si sono susseguite le visite istituzionali. Il primo ad arrivare è stato l’assessore lombardo alla Protezione Civile Pietro Foroni, quindi il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana accompagnato dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e dal sottosegretario Fabrizio Turba. Quindi la visita dell’assessore al Turismo lombardo Lara Magoni.

A qualche giorno dalle frane e dai torrenti in piena, il Partito Democratico annuncia l’arrivo nella giornata di lunedì 2 agosto di un esponente del Governo Draghi, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

“In questi giorni così difficili per il territorio comasco abbiamo tenuto un confronto costante con il Governo, che ha dimostrato da subito la massima attenzione e vicinanza – dichiarano la deputata Chiara Braga, il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Angelo Orsenigo del Partito Democratico – una vicinanza confermata dalla presenza del Ministro della Difesa Guerini, esponente lombardo dell’esecutivo, che lunedì sarà in visita istituzionale sui luoghi più colpiti dai danni di questi giorni. Lo ringraziamo per la sua preziosa disponibilità, un segnale di attenzione e impegno per il nostro territorio”.