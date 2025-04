Bando dissesti, la rassicurazione: “In arrivo 25 milioni di euro, finanziamento di altri progetti anche in provincia di Como”

Nei giorni scorsi la notizia dei 380mila euro stanziati da Regione Lombardia con il bando dissesti, per il comune di Garzeno: qui i dettagli. Poi l’attacco del consigliere Dem comasco, Angelo Orsenigo: Fondi per i dissesti: “380mila euro per il comune comasco amministrato dalla Lega. Non un soldo per gli altri 37 richiedenti. Come mai?”.

Infine oggi, nuovo capitolo. Con una nota la consigliera regionale comasca FdI Anna dotti fa sapere che:

“Con l’approvazione del piano di utilizzo del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), Regione Lombardia dimostra ancora una volta attenzione concreta ai territori montani e alle loro esigenze, grazie anche all’impegno costante dell’assessore a Enti locali e Montagna Massimo Sertori, che ringrazio per il lavoro portato avanti con serietà e visione”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti, sottolineando come le risorse stanziate – oltre 25 milioni di euro – andranno a sostenere progetti strategici su tutto il

territorio regionale, con interventi per la difesa del suolo, la valorizzazione turistica e lo sviluppo economico locale. “L’incremento di oltre 8 milioni di euro al bando ‘Dissesti 2024’ – spiega Dotti – permetterà lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di ulteriori progetti anche in provincia di Como, dove le esigenze di tutela e manutenzione del territorio sono particolarmente sentite”.

“Da parte mia continuerà il massimo impegno per lavorare all’ulteriore incremento delle risorse disponibili, perché sostenere la montagna significa sostenere per me, e per Fratelli d’Italia, l’identità e il futuro del nostro territorio comasco”. “Per Fratelli d’Italia la montagna è una priorità politica – conclude – e continueremo a lavorare per garantire risorse, servizi e opportunità a chi la vive ogni giorno”.