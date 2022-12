Cantaluppi (FdI) in Consiglio: “Spaccio e alcol al parcheggio Ippocastano”. Rapinese: “Col nuovo Regolamento prime sanzioni, stiamo lavorando”

“Vorrei farmi portavoce questa sera delle varie segnalazioni che mi giungono, settimanalmente a volte anche quotidianamente, da parte dei residenti del quartiere di Como Borghi. In particolar modo da alcuni residenti del compendio del “Dadone”, i quali mi segnalano continue situazioni di degrado al parcheggio dell’Ippocastano”. Così questa sera in Consiglio comunale a Como, il consigliere Fdi, Lorenzo Cantaluppi.

Spiega: “Situazioni come spaccio, consumo di stupefacenti, consumo di alcolici, schiamazzi a tutte le ore. Piante utilizzate come toilette. Una situazione che già avevo segnalato in passato e che in parte era migliorata all’inizio del 2021. Purtroppo negli ultimi tempi la situazione è andata a peggiorare per cui penso si dovrebbe intervenire su questo tema, ascoltando questi nostri concittadini. Stiamo parlando di una zona frequentatissima, anche da minori e donne che mi riferiscono di essere abbastanza impaurite di sera a passare con il buio. Chiedo si cerchi di intervenire”.

Così ha risposto il sindaco, Alessandro Rapinese: “Al Dadone stiamo monitorando e controllando e ci sono già le prime sanzioni secondo il Regolamento finalmente entrato in vigore (quello di Polizia Urbana, Ndr). Lì il problema è che si è concentrata la via Anzani che grazie a Dio inizia a respirare con piazza della Tessitrice. Ci stiamo lavorando”.