Como, durissimo affondo: “Un manipolo di persone e di interessi ha affondato la maxi ciclabile”

In questi giorni ci siamo occupati diffusamente del flop della maxi ciclabile che avrebbe dovuto unire Como e l’Europa trasformando radicalmente, almeno secondo le intenzioni, il concetto di mobilità dolce in città. La faccenda ovviamente ha scatenato fortissime polemiche politiche: qui trovate tutte le cronache.

Il progetto fu messo in campo dalla giunta del sindaco Mario Lucini. Nei giorni scorsi le dichiarazione dell’attuale primo cittadino, Alessandro Rapinese, hanno scatenato un confronto durissimo con il Partito democratico (qui i dettagli).

In queste ore poi è intervenuto Bruno Magatti ex assessore della giunta Lucini, anima e fondatore della lista civica e movimento Civitas. Lo ha fatto con parole durissime parlando di “fallimento non solo annunciato ma da alcuni decisamente voluto, con capofila le destre cittadine”. Non solo, Magatti non va per il sottile: “La città morirà se resterà nelle mani di qualche affitta-case-vacanze e quando i suoi cittadini si sveglieranno dal torpore o dall’anestesia ci auguriamo solo non sia troppo tardi”.

Ecco l’intervento integrale: