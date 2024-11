Como, FdI riunisce tutto il centrodestra e guarda già alla sfida a Rapinese del 2027: “Costruiamo l’alternativa”

Arrivati a metà del mandato da sindaco di Alessandro Rapinese – e dunque a due anni e mezzo dalla cocente sconfitta a Como nel 2022 – Fratelli d’Italia lancia la seconda edizione di Communis, che si terrà domenica 17 novembre a Como, Villa Gallia, dalle 10 alle 17. Un evento che lo stesso partito comasco definisce “un vero e proprio laboratorio politico per il centrodestra cittadino, con l’obiettivo di discutere e definire le prospettive per Como con un occhio al contesto nazionale e internazionale, coinvolgendo esponenti politici e istituzionali. Un’importante occasione che vedrà il centrodestra riunito per delineare un’alternativa all’attuale amministrazione e riflettere sulle tematiche di rilievo nazionale”.

Sulla scorta di questo obbiettivo, oltre alla presenza dei vertici locali di FdI e di alcuni big come il sottosegretario alla Presidente del Consiglio Alessio Butti e il Capodelegazione FdI al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, spicca l’appuntamento simbolicamente intitolato “Como 2027. Il centrodestra per un’alternativa vincente” con tutti i segretari della coalizione a confronto.

“Communis -viene spiegato ancora nella presentazione – rappresenta un’opportunità unica per tutti i cittadini interessati a partecipare attivamente alla costruzione di un progetto politico per Como e a riflettere insieme sulle sfide che attendono la nostra Nazione”.

Di seguito, il programma integrale dell’evento (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Programma della giornata:

Ore 10:00 – Saluti e apertura dei lavori a cura del Coordinatore regionale di FdI Carlo Maccari, del Presidente provinciale Stefano Molinari e del Coordinatore cittadino Sergio Zauli.

Ore 10:30 – Como 2027: il centrodestra per un’alternativa vincente. Stefano Molinari (Presidente provinciale Fratelli d’Italia), Sergio Gaddi (Segretario provinciale Forza Italia) e Laura Santin (Segretario provinciale Lega) discutono le strategie per costruire un’alternativa politica unitaria per Como.

Ore 11:30 – Fratelli d’Italia in Lombardia. Stefano Molinari, Valeriano Maspero e l’On. Carlo Maccari presentano i principali progetti per rafforzare la presenza del partito in Lombardia. Il panel avrà anche il contributo del consigliere regionale Anna Dotti, che non sarà fisicamente presente per impegni precedentemente assunti.

Ore 12:00 – Fratelli d’Italia a Como. Con il Consigliere comunale Tony Tufano per raccontare l’attività del gruppo consiliare e le prospettive per la città.

Ore 12:30 – Pausa pranzo.

Ore 14:30 – Generazione Futuro: i giovani tra algoritmi e militanza. Alessandro Nardone dialoga con i giovani Emanuele Marone (Coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale), Marika Brun, Beatrice Piazza e Marco Bonetto, in merito al loro impegno in politica in un contesto diviso tra il mondo reale e la dimensione digitale.

Ore 15:30 – America – Occidente: cosa cambia per noi dopo le elezioni americane. Carlo Fidanza, Capodelegazione FdI al Parlamento Europeo, dialoga con Alessandro Nardone sull’impatto delle elezioni americane su Italia ed Europa.

Ore 16:30 – Como, Italia: intervista ad Alessio Butti. Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, discuterà delle prospettive per Como, dei significativi obiettivi sin qui raggiunti in materia di innovazione e farà il punto sull’attività del Governo Meloni.