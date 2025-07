La catena dei supermercati punta a 1000 punti vendita e assume in Lombardia (anche senza esperienza)

Lidl Italia, una delle principali catene di supermercati discount, è alla ricerca di personale per il suo nuovo punto vendita di Milano, situato in Via Andrea Solari 5. L’apertura del negozio è imminente e l’azienda ha già avviato la campagna di reclutamento, offrendo numerose opportunità di lavoro anche per chi non ha esperienza.

Posizioni aperte: dalle prime esperienze ai ruoli manageriali

Le assunzioni Lidl a Milano riguardano diverse figure professionali, con contratti part-time e full-time. Ecco i principali profili ricercati:

Addetti Vendite (anche part-time e domenicali): Si occuperanno di cassa, rifornimento merce e assistenza clienti. Disponibili anche posizioni per studenti universitari o giovani sotto i 25 anni.

Operatore di Filiale (part-time): Per attività di pulizia e rifornimento scaffali, anche senza esperienza nel settore commercio.

Addetto Vendita a chiamata: Per chi cerca flessibilità e dinamismo nel settore delle vendite.

Apprendisti Addetti Vendita (part-time): Per giovani tra i 18 e i 29 anni, diplomati e senza esperienza nella GDO (Grande Distribuzione Organizzata).

Assistant Store Manager (part-time e full-time): Ruolo di supporto allo Store Manager, con responsabilità nella gestione del personale e dell'assortimento merci. Richiesta esperienza nel settore Retail o GDO.

Requisiti e Recruiting Day: come candidarsi

Per la maggior parte delle posizioni, Lidl cerca candidati in possesso di un diploma di maturità, con attenzione al cliente, capacità di lavorare in team e interesse per il settore della Grande Distribuzione. È importante sottolineare che molte posizioni sono aperte anche a profili inesperti, offrendo una concreta possibilità di ingresso nel mondo del lavoro.

Per accelerare il processo di selezione, Lidl ha organizzato un Recruiting Day dedicato alle future assunzioni a Milano. L’evento si terrà il 24 luglio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Per partecipare al Recruiting Day o per inviare la propria candidatura per le posizioni aperte nel nuovo supermercato Lidl di Milano, è necessario visitare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Lidl Italia. Nella barra di ricerca, digitare “Nuova Apertura Milano” per visualizzare tutte le opportunità e compilare il form online per inoltrare il proprio CV.

Il piano di espansione di Lidl in Italia

L’apertura del nuovo punto vendita di Milano rientra nel vasto piano di espansione nazionale di Lidl Italia, che mira a raggiungere i 1000 negozi attivi entro il 2030, creando migliaia di nuovi posti di lavoro. Lidl Italia, filiale della tedesca Schwarz Gruppe, è presente nel nostro Paese dal 1992 e conta oggi circa 750 supermercati e 12 centri logistici.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità di carriera in Lidl e per scoprire altre posizioni aperte in tutta Italia, è possibile consultare la pagina carriere dell’azienda.