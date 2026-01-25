Como, il vecchio volpone della Lega di Bossi è tornato: Leonardo Carioni nel Partito Popolare del Nord di Castelli

Imprenditore e leghistissimo di matrice bossiana, iscritto alla Lega Nord Padania nel 1999, ex sindaco di Turate e soprattutto presidente della provincia di Como dal 2002 al 2010 (quando l’elezione era ancora popolare e non di secondo livello) con il 59.3% delle preferenze nel 2002 e ben il 70%.

Parliamo di una delle figure centrali della politica comasca nella prima decade del nuovo millennio, Leonardo Carioni. Politico astuto e di pensiero fino, amante della battuta, dei modi fintamente ruspanti e soprattutto del canto. Hanno fatto epoca i racconti delle mitiche serate a casa di Bossi a Gemonio o alle feste del partito con “il Leo” che microfono alla mano allietava i pubblici.

Dopo un periodo dietro le quinte oggi si apprende del ritorno di Carioni. Lo fa sapere il Partito Popolare del Nord di Roberto Castelli in una Nota, eccola:

Il Partito Popolare del Nord annuncia l’adesione di Leonardo Carioni, una figura storica del mondo nordista, amata e di profondo spessore istituzionale che entra ufficialmente a far parte della casa politica del NORD. Leonardo Carioni è un protagonista indiscusso della politica comasca e lombarda. Imprenditore nel settore tessile, Carioni ha ricoperto il ruolo di Sindaco di Turate e ha guidato la Provincia di Como per due mandati consecutivi tra il 2002 e il 2010.

La sua figura è indissolubilmente legata a un consenso popolare travolgente: nelle elezioni del 2007, è stato riconfermato alla guida della Provincia con quasi il 70% delle preferenze già al primo turno, a testimonianza della sua profonda connessione con il territorio e della fiducia riposta in lui dai cittadini.

Oltre alla carriera amministrativa, il valore di Carioni è confermato dalla sua vasta esperienza in ambiti strategici per lo sviluppo della Lombardia. Ha ricoperto incarichi di rilievo nei Consigli di Amministrazione di realtà fondamentali come Expo Milano 2015 e, nel 2012 il CdA di Autostrada Pedemontana Lombarda. Il Partito Popolare del Nord, fondato nel 2023, con Segretario Politico Roberto Castelli, è iscritto dal 26 giugno 2025 nel Registro dei Partiti tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici presso la Camera dei Deputati

Roberto Castelli, Segretario politico, dichiara: “Do il benvenuto all’amico Leonardo al nostro fianco, nella nuova Casa Politica del Nord. Noi siamo la ferma risposta alla svolta centralista e meridionalista dei Partiti ormai divenuti parte del sistema, che tradiscono i legittimi interessi del Nord, indifferentemente dalle sigle. L’atto più proditorio è la truffa delle Legge Calderoli, concepita sin dall’inizio come un enorme “gioco dell’oca”, con infinite tagliole e trappole nelle istituzioni romane, destinata a impaludarsi o a trasformarsi in un’ennesima Cassa del Mezzogiorno attraverso il meccanismo dei LEP: un gigantesco bonifico che ancora partirebbe dal NORD diretto verso un Sud dove non esistono meccanismi virtuosi di buon governo e di controllo. Dobbiamo resistere e ripartire dai Comuni”.

Luigi Lovisetti, Medico chirurgo, Responsabile del PPN di Como: “La presenza di Carioni nel PPN non è solo un’adesione formale, ma il segnale di un progetto che punta all’eccellenza e alla solidità per il futuro della nostra regione e del NORD”.