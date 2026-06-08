Como, la capogruppo: “Contributi ridotti per i bimbi disabili ai centri estivi”. Il sindaco: “Troviamo le risorse”. Cosa dice la mail (e quell’eventualmente)

Doppio intervento della capogruppo della Lega in consiglio comunale, Elena Negretti. Dapprima la consigliera ha voluto ricordare un’agente della polizia locale recentemente scomparsa in circostanze private e drammatiche. Aveva iniziato la carriera a Como. Ha detto Negretti:

Grazie Presidente, desidero rivolgere un pensiero a una giovane agente della Polizia Locale che ha mosso i suoi primi passi professionali nella nostra città e che ci ha lasciati tragicamente nella mattinata del 2 giugno. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda tristezza e commozione. Oggi vogliamo ricordarla con rispetto e discrezione, stringendoci idealmente ai suoi familiari, ai suoi amici, ai colleghi che hanno condiviso con lei il servizio e a tutti coloro che le hanno voluto bene. La ricordiamo come una giovane donna che indossava la divisa con orgoglio, che portava nel lavoro la determinazione di crede in ciò che fa e sapeva farlo sempre con il suo sorriso. Chi sceglie di indossare una divisa mette ogni giorno una parte di sé al servizio della comunità. Per questo il suo ricordo appartiene non solo a chi l’ha conosciuta personalmente, ma anche alla nostra città, che l’ha accompagnata all’inizio del suo percorso professionale. Per questo Presidente, chiedo che venga osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

Successivamente sempre Negretti ha sollevato il caso degli annunci ricevuti dalle famiglie con figli diversamente abili a proposito dei centri estivi. La missiva è del Comune e recita:

Buongiorno, con la presente, nelle more della comunicazione formale, vista l’imminenza dell’avvio del centro estivo scelto per suo/a figlio/a si anticipa per le vie brevi che, seppur la domanda da lei presentata risponde ai criteri richiesti per essere accolta, a causa della numerosità delle istanze pervenute e a fronte delle risorse attualmente disponibili, lo Scrivente Settore può garantire un contributo per la frequenza di n. 2 settimane, ai sensi dell’art. 5 del bando in oggetto, a partire dalla data di inizio da Lei indicata nel modulo. Si informa contestualmente che l’Amministrazione si sta fattivamente impegnando per reperire fondi aggiuntivi da destinarsi alle finalità del bando, con i quali potrà eventualmente integrare il contributo e garantire la frequenza fino al completamento del periodo indicato nella domanda.

Il documento originale:

Ci dice la capogruppo: “Ho chiesto spiegazioni a fronte della segnalazione che mi è arrivata: una mail giunta venerdì nel primo pomeriggio. I genitori si sono preoccupati e ho chiesto quanti sono e come intenda questa amministrazione non lasciare indietro nessuno”. Aggiunge: “Il sindaco mi ha risposto che la mail contiene già la risposta”. Rapinese replicando a Negretti l’ha accusata di aver sollevato un polverone e di non aver letto l’intera documentazione sul tema assicurando che l’amministrazione si sta muovendo per trovare le risorse che permettano di evitare interruzioni.

Nel documento già riportato sopra si legge: “Si informa contestualmente che l’Amministrazione si sta fattivamente impegnando per reperire fondi aggiuntivi da destinarsi alle finalità del bando, con i quali potrà eventualmente integrare il contributo e garantire la frequenza fino al completamento del periodo indicato nella domanda”.