Conte: “No vacanze sulla neve”. Ma il Consiglio lombardo tira dritto, voto urgente: “Data certa per la riapertura degli impianti”

Giusto ieri sera, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, il premier conte è stato chiarissimo: “No vacanze sulla neve in vista di dicembre“.

Solo poche ore prima le regioni interessate dal turismo sciistico, Lombardia in testa, avevano scritto un ampio documento dove, tra l’altro, si invocava la riapertura degli impianti.

Così oggi il Consiglio regionale Lombardo ha approvato con votazioni per parti separate una mozione urgente, illustrata dal consigliere Paolo Franco (Gruppo Misto), sul tema dell’apertura della stagione sciistica.

Il documento si sofferma su alcuni punti impegnando in particolare la Giunta regionale a sollecitare il Governo: “Affinché chiarisca la propria posizione in tempi brevissimi e comunichi in anticipo una data certa in modo da consentire in tempo utile l’organizzazione e lo svolgimento delle operazioni di preparazione delle piste tramite innevamento programmato e delle misure di prevenzione”.

Lo stesso documento impegna la giunta: “Ad attivarsi presso il Governo affinché lo stesso coordini, in tempi brevissimi, con gli Stati confinanti con l’Italia l’adozione di una linea comune a livello europeo sulle modalità e la tempistica per una riapertura in totale sicurezza degli impianti sciistici; di impegnare il Governo, sia in caso di prolungamento della chiusura dei comprensori sciistici, sia nel caso di una riapertura con forti limitazioni di presenze sugli impianti e piste da sci, a prevedere adeguate misure di ristoro per le attività direttamente e indirettamente coinvolti”.

Infine da segnalare come il Consiglio abbia anche respinto con 41 voti contrari e 29 favorevoli una mozione urgente proposta dal PD, e illustrata dal capogruppo Fabio Pizzul, su contact tracing e incremento dell’utilizzo di tamponi rapidi e tamponi molecolari.