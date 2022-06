Dopo le tensioni la conferma, Fontana: “Mi ricandido alla guida della Lombardia”

“Ho confermato la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda, che è molto più di una regione. Sono tanti ed importanti i progetti da portare avanti insieme in Lombardia. Le Olimpiadi del 2026, i nuovi treni per l’ammodernamento della flotta regionale, la riforma della sanità territoriale, l’Autonomia. Le sfide della transizione ecologica per il territorio più produttivo d’Italia e la semplificazione per imprese e famiglie. La Lombardia, locomotiva d’Italia, realizzerà questi e molti altri progetti, io sono a disposizione dei lombardi”. Così il presidente lombardo Attilio Fontana fa sapere che correrà nuovamente, nel 2023, per la guida di Palazzo Lombardia.

Da ricordare come nei giorni scorsi la presa di posizione della Lega in favore del presidente avesse scatenato qualche tensione: