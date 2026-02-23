Elezioni 2027 Costruiamo scende in campo: “Como non è una periferia senza storia o un parco giochi”

COstruiaMO nasce come esperienza civica autonoma, radicata nella città e animata da un impegno disinteressato verso il bene comune. Oggi, davanti alla fase complessa che Como sta attraversando, sentiamo che non è più tempo di osservare: è tempo di alzare lo sguardo e assumersi una responsabilità pubblica.

Negli ultimi decenni la città ha cambiato pelle. La manifattura che ne aveva costruito l’identità si è ridimensionata; al suo posto sono avanzati il turismo internazionale e il suo indotto economico. Questi processi hanno ridefinito i flussi, il lavoro, gli stili di vita, la riorganizzazione sociale. Ma a questo cambiamento non ha corrisposto una regia politica capace di interpretarlo e orientarlo. Intanto la pressione immobiliare è aumentata, il costo della vita è salito, l’accesso alla casa si è fatto più difficile per i ceti meno abbienti e molti giovani qualificati faticano a trovare a Como uno spazio stabile di futuro. Il centro storico si è trasformato sotto la spinta di operazioni immobiliari e commerciali che spingono verso una progressiva “turistificazione” dello spazio urbano, rendendo più incerta l’identità collettiva e più disagevole la vita dei residenti, che vedono modificarsi servizi e funzioni a vantaggio dei visitatori. I quartieri chiedono un’attenzione oggi insufficiente, mentre le energie pubbliche appaiono prevalentemente orientate verso il centro, meta di flussi turistici che generano ricchezza ma sono poco o nulla governati e scarsamente integrati in una visione complessiva.

In questo scenario, il dibattito politico locale appare debole e frammentato, disinnescato volutamente da chi dovrebbe stimolarlo. Manca un’analisi strutturale e condivisa delle trasformazioni in atto. Manca una visione di medio-lungo periodo. Non è più sufficiente l’ordinaria amministrazione. Non bastano né polemiche quotidiane né leadership improvvisate. Quando una visione non c’è, la città viene guidata dagli eventi o, peggio, dagli interessi più forti. Quando la politica arretra, avanzano gli interessi organizzati.

Il rischio concreto è che Como diventi sempre più terreno di conquista per grandi operazioni immobiliari e strategie di breve periodo, più attente alla valorizzazione patrimoniale che alla qualità della vita e alla coesione sociale. La progressiva riduzione degli spazi di vita, di lavoro e di comunità sarebbe una conseguenza inevitabile. Como non può essere modellata solo sulla rendita, sul lusso e sull’attrattività per pochi. Rischia altrimenti di trasformarsi in una

piattaforma turistica e immobiliare, sempre meno città vissuta, produttiva e accogliente. Rischia di diventare una città esclusiva e, quindi, escludente.