Elezioni, Currò la spunta alle Parlamentarie 5S con 390 voti: capolista al proporzionale in Lombardia 2

Il deputato comasco uscente del Movimento Cinque Stelle, Giovanni Currò, sarà nuovamente candidato per la Camera. Si apprende dall’esito definitivo delle Parlamentarie dei pentastellati che servivano – tramite voto degli iscritti – proprio a decidere le liste per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Currò, come noto, si era autocandidato nei giorni scorsi. Oggi l’esito, per lui positivo, grazie ai 390 voti presi (50mila circa i partecipanti complessivamente): il deputato comasco, infatti, risulta capolista al proporzionale nel collegio Lombardia 2-02, che in regione comprende un vasto territorio tra Como, Cantù, Lecco e Sondrio. Alle sue spalle, in seconda posizione, un’altra comasca, la già candidata sindaco di Mariano Comense Carmela Colomo (227 voti).