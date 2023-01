VIDEO Elezioni regionali, Nicola Fratoianni a Como con Alleanza Verdi e Sinistra: “Liberare la Lombardia”

“Liberare la Lombardia” questo il proposito di Alleanza Verdi e Sinistra. Liberarne le energie necessarie per assicurare giustizia ambientale e sociale insieme. All’iniziativa rosso-verde di oggi, sabato 21 gennaio, hanno partecipato Nicola Fratoianni (parlamentare AVS, segretario Sinistra Italiana), Devis Dori (parlamentare AVS eletto a Como).

Nell’incontro al Centro civico di via Grandi di Como, coordinato da Celeste Grossi, sono intervenuti Elisabella Patelli (candidata alle regionali AVS Como) e Federico Brugnani (candidato alle regionali AVS Como). Per Alleanza Verdi e Sinistra c’è la concreta possibilità con l’elezione di Pierfrancesco Majorino presidente della Lombardia di avere finalmente un governo che contrasti le disuguaglianze, lotti contro la povertà e non contro i poveri, che garantisca il diritto alla salute, la qualità dell’ambiente nel quale vivere, l’istruzione.