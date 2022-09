Elezioni: tappa comasca per i ministri Giorgetti e Bonetti. Lunedì i candidati centrosx al Willy Brandt. Date e orari

E’ campagna elettorale. E così anche sul Lario arrivano i big della politica nazionale. Doppio appuntamento nel fine settimana da fronti opposti.

Domani il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti – candidato alla Camera dei Deputati collegio Uninominale per la Lega – sarà in provincia Como. Diverse tappe per incontrare amministratori e cittadinanza a partire da Lezzeno alle ore 9:50, a seguire Bellagio, Menaggio, Porlezza e per finire in Val d’Intelvi a Lanzo e San Fedele.

Mentre ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti sarà presente domenica 11/09 a Como, Cantù ed Erba. Presenzierà ai gazebo organizzati da #ItaliaSulSerio (Azione-Italia viva, il cosiddetto Terzo Polo) sul territorio. In particolare il ministro sarà a Erba in via XXV aprile alle 10, a Cantù in via Matteotti alle 10.45 e a Como in via Boldoni alle 11.30. Alle ore 12.00 sarà allestito un punto stampa in via Boldoni a Como con Elena Bonetti.

Lunedì 12 alle 21, invece, nella sede del Circolo Willy Brandt, via Aristide Bari 8, Como è in programma un un incontro con le candidate e i candidati alla Camera e al Senato della coalizione di centrosinistra – Chiara Braga, Paolo Furgoni, Celeste Grossi, Aurora Longo, Luca Monti, Anna Toffoletti – per un momento di confronto in vista delle elezioni del 25 settembre.