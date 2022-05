Ferretti (FdI) sui big da Minghetti: “Gli stessi poteri forti che noi comuni mortali sconfiggemmo con Traglio”

Lo schieramento di ospiti big annunciato oggi dalla candidata sindaco del centrosinistra Barbara Minghetti per i prossimi due eventi allo Yacht Club ha suscitato subito qualche reazione politica. La più significativa (e non senza una chiara venatura polemica), tra i commenti scritti alla notizia, arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Cernezzi Matteo Ferretti, peraltro ieri autore del dono di un foulard di seta alla leader del suo partito, Giorgia Meloni.

Nel commentare i nomi, Ferretti ha tracciato anche un breve parallelo (al confine con l’auspicio) con quanto accadde nel 2017 con la candidatura, sempre nel centrosinistra, dell’imprenditore Maurizio Traglio.

“Più o meno gli stessi poteri forti che sostennero Traglio nella sua pesante sconfitta contro il centrodestra di noi comuni mortali – ha esordito secco il capogruppo di Fdi – Però bene a sapersi, perché mi auguro che se dovessero vincere diano molti soldi ai comaschi, perché per ora da molti di loro ne abbiamo visti ben pochi”.

Poi, nuovo affondo sull’abbondanza di sindaci di altre città italiane che in queste settimane – e anche nei due appuntamenti in questione – hanno appoggiato la corsa di Minghetti. “Non ci interessa essere subalterni alle altre città come dicono loro – attacca Ferretti – ma desideriamo una Como protagonista, con la propria identità che deriva dalla tradizione dell’industria tessile, del Made in Italy e dal turismo attratto dall’incantevole panorama naturale”.