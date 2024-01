Forza Italia Como suona la chiamata, congresso il 27 gennaio. Segretario: Gaddi (al momento) candidato unico

Il Congresso Provinciale di Forza Italia a Como è convocato per il 27 gennaio 2024 alle 16 a Villa Gallia, in via Borgovico 154. La stagione congressuale in Lombardia – che parte il 20 gennaio con il congresso di Milano, dove saranno presenti il Segretario Nazionale Antonio Tajani e Letizia Moratti, presidente della Consulta azzurra – vede la chiamata al voto dei 17.000 (circa 200 a Como) iscritti al partito che eleggeranno i 12 nuovi coordinatori provinciali lombardi, i componenti dei coordinamenti e i delegati che parteciperanno al congresso nazionale.

Un momento di confronto e di partecipazione per il partito, che il 27 gennaio vedrà a Villa Gallia la presenza di Alessandro Sorte, Coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia e deputato azzurro. “Il 2024 è per noi un anno fondamentale e al tempo stesso simbolico, perché ricorre il trentennale della fondazione di Forza Italia – dice Sergio Gaddi, commissario provinciale, consigliere regionale, al momento candidato unico alla guida del partito nel Comasco – e proprio il giorno prima del congresso di Como saremo a Roma per celebrare la fondazione del partito, ricordare i nostri valori e preparaci alle prossime sfide. La mancanza di Silvio Berlusconi è incolmabile, ma abbiamo il dovere di moltiplicare gli sforzi per mantenere la sua cultura politica e il suo stile di governo aperto e pragmatico. Il congresso provinciale di Como segna un punto di ripartenza per Forza Italia ed è un segnale di ottimismo per i tanti che si stanno riavvicinando a noi perché ci riconoscono serietà, coerenza e competenza nella gestione della cosa pubblica. I prossimi mesi saranno impegnativi per le elezioni in tanti comuni della provincia, e noi ci saremo, pronti e determinati”.

Dicono gli azzurri: “Forza Italia cresce nei sondaggi e nelle adesioni: negli ultimi mesi sono tornati nel partito Letizia Moratti e l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini; in consiglio regionale poi si è rafforzata la squadra azzurra portando i consiglieri da sei a otto. Significativa in Lombardia anche la vittoria del 2023 a Monza, dove Adriano Galliani ha conquistato il seggio del presidente Silvio Berlusconi, onorandone la memoria”.

Il Congresso Provinciale di Villa Gallia eleggerà, oltre al Coordinatore Provinciale che rimarrà in carica tre anni, 12 membri elettivi del Coordinamento Provinciale e 7 Delegati al Congresso Nazionale di Roma (24-25 febbraio).

L’apertura dei seggi è prevista alle 17, la chiusura delle operazioni di voto è prevista alle 18. Ulteriori informazioni sul forza-italia.it.