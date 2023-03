VIDEO Fontana presenta la nuova giunta di Regione Lombardia. Fermi assessore, tutti i nomi

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, presenta la nuova giunta.

Ne fa parte, come anticipato, anche il comasco Alessandro Fermi (Lega) che avrà la delega all’Università dopo i cinque anni passati da presidente del consiglio.

“Voglio sottolineare come la discussione si sia conclusa in maniera rapidissima, dopo sole tre riunioni per comporre la maggior giunta possibile nell’interesse dei cittadini lombardi – ha detto Fontana – La coalizione da questo confronto è uscita molto rafforzata e la giunta sarà molto rappresentativa dei territori. Gli assessori hanno partecipato e vinto le proprie battaglie elettorali dimostrando un forte radicamento”.

“Agli assessori chiedo di approcciare con grande umiltà – ha concluso Fontana – e con massimo rispetto per il consiglio, che è il vero ruolo di rappresentanza della nostra regione”.

FDI

Romano La Russa (FdI) Sicurezza e protezione civile

Marco Alparone (FdI) vicepresidente, bilancio e finanza

Alessandro Beduschi (Fdi) agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Barbara Mazzali (FdI) Turismo, marketing territoriale e moda

Paolo Franco (FdI) Casa e housing sociale

Franco Lucente (FdI) Trasporti e mobilità sostenibile

Francesca Caruso Cultura

(Lara Magoni sarà sottosegretario a Sport e giovani)

LEGA

Claudia Terzi (Lega) Infrastrutture e Opere pubbliche

Elena Lucchini (Lega) Famiglia e solidarietà sociale

Alessandro Fermi (Lega) università, ricerca e innovazione

Massimo Sertori (Lega) Enti locali, montagna e risorse

Guido Guidesi (Lega) Sviluppo economico

FORZA ITALIA

Simona Tironi (FI) Istruzione, formazione e lavoro

Gianluca Comazzi (FI) Territorio e parchi

QUOTA FONTANA

Guido Bertolaso Welfare

Giorgio Maione Ambiente e Clima