Como, candidati sindaco in Rai. Graziani: “Con gli under 40 al governo è iniziato il declino”

E’ il turno dei candidati sindaco di Como alla Tribuna Politica di Rai 3 Lombardia. Presenti in studio, oggi, i primi quattro sorteggiati (agli altri toccherà domani): Barbara Minghetti, Alessandro Rapinese, Roberto Adduci e Vincenzo Graizani.

Molto standard la discussione, con un unico momento un po’ fuori dagli schemi firmato Graziani. Era il momento degli appelli al voto da parte di tutti e quattro i candidati e l’ex comandante della Polizia locale ha sostanzialmente invitato gli elettori comaschi a valutare attentamene il dato anagrafico di chi si presenterà al voto il prossimo 12 giugno.

“Io faccio parte di quella generazione che pensa che senza scuola politica non si possa entrare a parlare di politica – ha affermato guardando in telecamera Graziani – La scuola politica deve nascere o frequentando la politica stessa oppure, come dicevano i romani, da una certa età in avanti. Quando qualcuno ha detto incominciamo a mettere al governo gente al di sotto dei 40 anni è iniziato il declino della nostra Repubblica”. Una frase forte, che certamente introduce un elemento finora mai apparso nella contesa per Palazzo Cernezzi.

Decisamente più tradizionali gli appelli al voto degli altri candidati sindaco in studio.

Rapinese: “Da 18 anni mi batto nelle istituzioni per liberare la città dai partiti: i fallimenti sono sul tavolo, a Como non c’è niente che funziona perché le decisioni vengono prese altrove dai partiti. Cercate di votare chi vuole veramente bene a Como e ve l’ha dimostrato”.

Adduci: “Noi non cerchiamo il consenso, abbiamo messo a disposizione un modello di governabilità diretta dai cittadini e dalle persone che vivono a Como trmaite una piattaforma che si chiama Comitato Assemblee Popolari dove si possono trovare proposte e se ne possono fare”.

Minghetti: “Per noi le parole sono cura, delle persone e degli spazi, relazione, cioè essere in rete con altre città, con la Regione e con lo Stato, e sviluppo. Mi candidato con serenità e amore per la città rappresentando un gruppo di persone e una coalizione forte e coesa che vuole proporre un progetto per amministrare la città serio e concreto”.