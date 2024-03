Il voto per il centro del ghiaccio a Varese, Rapinese contro la Lega: “Come farà a chiedere voti a Como?”

A metà settimana, il fulmine a ciel sereno: la Lega – tramite il deputato Alberto Candiani – ha presentato e si è fatta approvare dal centrodestra alla Camera un ordine del giorno per realizzare davvero il centro federale degli sport del ghiaccio a Varese, riaprendo così una partita che sembrava chiusa (qui i dettagli). La sostanziale inesistenza dei tanto agognati 25 milioni di euro Pnrr che nell’estate 2023 aveva animato un derby con Como per aggiudicarsi il ‘malloppo’ e dunque anche il cnetro federale del ghiacchio aveva alla fine decretato il pareggio a reti bianche tra le due città cugine. Ora, però, dopo la mossa leghista a Roma, il tema riprende vigore e ieri sera, ospite di Etv, il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha attaccato proprio il partito di Salvini guidato in Regione Lombardia da Attilio Fontana.

“Qui c’è un partito che è presente a Como e a Varese ma che ha chiesto di portare fondi solo a Varese, questo mi sta dicendo? – ha affermato con sarcasmo Rapinese rivolto con domanda retorica alla conduttrice – C’è un partito che ha rappresentanti e prende voti a Como che però chiede di costruire un centro federale a Varese, ho capito bene? Ma come farà a prendere i voti a Como la prossima volta?”.

Poi, sul fronte più pratico e tutto comasco, ecco un accenno anche al progetto per famosa cittadella dello sport a Muggiò dove dovrebbe trovare spazio un nuovo palazzetto del ghiaccio e una nuova piscina. Il sindaco ha lasciato trasparire un certo ottimismo: “Noi stiamo lavorando e lo stiamo facendo bene. A breve delle novità ci saranno. La settimana prossima avrò un incontro importante con tutto lo staff di Palazzo Cernezzi per fare il punto sugli sviluppi ma mi sembra che quando dico una cosa poi la faccio. Con Regione non abbiamo altro da dirci, abbiamo un accordo, aspettano i nostri documenti che arriveranno con le tempistiche che ci siamo dati”.