Lissi e Legnani: “Ecco perché il provvedimento della giunta Rapinese sul Luna Park è uno sgarbo ai giostrai”

“Quella decisione va contro i giostrai”. Il Pd di Como, con una nota siglata dai consiglieri comunali Patrizia Lissi e Stefano Legnani, contesta il provvedimento della giunta Rapinese che concede nuovamente (anche se solo per il 2025) l’area di Muggiò a circo e luna park.

“Ce lo aspettavamo – affermano – Ancora una volta, di fronte a una sentenza che aveva dato torto all’operato dell’Amministrazione, sapevamo di non poter stare tranquilli, perché il sindaco, in un modo o nell’altro, avrebbe comunque trovato il modo di rifarsi. E infatti, a seguito della sentenza del Tar che aveva annullato la delibera di Giunta con cui era stata prevista una riduzione dell’85% dello spazio per il Luna Park di Muggiò, definendola ‘una contrazione illegittima che ne snatura la funzione sociale’, è arrivata, ora, una nuova decisione che va contro i giostrai” dichiarano i consiglieri comunali del PD Patrizia Lissi e Stefano Legnani.

Secondo i due consiglieri comunale “una parte consistente dello spazio destinato agli spettacoli viaggianti, riportato a 28.000mq in seguito alla sentenza del Tar, infatti, viene destinata ora ai posteggi, riducendo, comunque, a 12.500mq l’area dedicata alle attrazioni”.

“L’ennesimo sgarbo ai giostrai da parte di chi amministra Como – concludono Lissi e Legnani – nascosto dietro a una nuova concessione che, comunque, metterà nuovamente in difficoltà numerose famiglie e persone che, per lavoro, portano in giro per l’Italia lo spettacolo viaggiante, regalando momenti di divertimento e spensieratezza. Un’altra presa in giro, un altro sotterfugio per aggirare ciò che la sentenza aveva stabilito. Saremo nuovamente al fianco dei giostrai per sostenerli in questo nuovo triste capitolo”.