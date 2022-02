La Lista Per Como di Mario Molteni: tutti la vogliono, nessuno (per ora) la convince. “Tornare in lizza? Forse”

La lista civica Per Como entra a pieno titolo tra i soggetti politici della prossima campagna elettorale. Non perché abbia scelto uno schieramento o un candidato, ma perché in queste ultime settimane si sta confrontando con aspiranti sindaci e altri soggetti politici. Le anticipazioni di ComoZero che vedevano l’ex consigliere comunale Mario Molteni corteggiato da Mario Landriscina, (qui il retroscena) vengono commentate dal diretto interessato.

“La Lista Per Como non si è mai dissolta (va ricordato che inizialmente la lista Per Como era la lista a sostegno della candidatura di Luca Gaffuri a sindaco nel 2007 e che elesse appunto Mario Molteni, Roberta Marzorati e Bruno Saladino. Ne facevano parte anche Andrea Luppi e Stefano Fanetti. Poi nel 2012 in Per Como rimasero, a mandare avanti la natura civica della lista solo Molteni e Marzorati). Certo molti componenti sono andati e venuti ma siamo sempre stati attenti alla città – racconta Mario Molteni – E di recente ci siamo confrontati, al nostro interno e poi con chi è già all’opera per le prossime amministrative, per capire come e se tornare attivamente nella scena politica”.

E allora si scopre che il sindaco Landriscina e la sua civica non sono i soli soggetti con i quali si è aperto un dialogo.

“Abbiamo avuto un incontro con Barbara Minghetti e di recente ho parlato a lungo anche con Bruno Magatti. Insomma ci stiamo muovendo – sottolinea Molteni – Questo però non vuol dire che ritorneremo in lizza, né che abbiamo già scelto un eventuale candidato da sostenere. Vuol però dire, con tutti i condizionali d’obbligo in questi casi, che stiamo valutando se e con chi magari riaffacciarci alla vita politica”.

Una volontà che nasce dalla consapevolezza che “l’interesse per la nostra città rimane la priorità. E a tal proposito siamo sempre stati presenti anche in questi anni con segnalazioni e progetti, tipo sulla Ticosa, che abbiamo trasmesso al Comune. Ovviamente il tutto avrebbe un altro peso se ci si trovasse in consiglio comunale”.