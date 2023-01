Lo statuto comunale impone “motivata comunicazione”, Rapinese spiegherà la cacciata di Lombardi

La frase apparsa nella convocazione delle prossime sedute di consiglio comnale è stringata come da prassi: “Comunicazione del Sindaco ai sensi dell’art.59 dello Statuto comunale”. Ma dietro la prosa sintetica, già nell’assemblea del prossimo 30 gennaio potrebbe aversi finalmente qualche novità sul caso politico che ha decisamente movimentato il periodo natalizio a Palazzo Cernezzi. Leggasi, ovviamente, la revoca fulminea dell’ex assessore al Verde, Ivan Matteo Lombardi, silurato a sorpresa dal sindaco Alessandro Rapinese il 27 dicembre scorso e, da allora, non sostituito. La delega specifica, come noto, è stata assunta direttamente dal primo cittadino, arrivato ad assommarne una dozzina, un record a Palazzo Cernezzi.

Non sono state poche, però, le polemiche sulla poca comunicazione da parte del sindaco circa le motivazioni reali della cacciata di Lombardi, motivate unicamente nell’atto ufficiale di revoca con la mancanza improvvisa di fiducia nei suoi confronti. Da più parti sono giunte richieste di una maggiore trasparenza su quanto avvenuto, che pure i rumors hanno attribuito sovente ai buoni rapporti di Lombardi con l’opposizione, peraltro unicamente per l’affinamento o il confronto su singoli provvedimenti.

Ad ogni modo, tornando al prossimo consiglio comunale e alla comunicazione annunciata dal sindaco, l’articolo 59 dello Statuto comunale recita testualmente così:

Art. 59 – SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Dunque, ecco che (considerando che l’ultimo consiglio comunale si è svolto il 21 dicembre 2o22, dunque prima del siluramento) finalmente arriveranno le ulteriori spiegazioni rispetto alla sola e generica venuta meno della fiducia del primo cittadino nell’ex assessore al Verde. Che poi, in quella stessa sede, possa emergere anche qualche indicazione sulla volontà o meno di Rapinese di sostituire anche fisicamente Lombardi, prima o poi, questo a ora non si sa.