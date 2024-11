Lo storico cinema teatro Politeama è sul mercato: costa 3,8 milioni. “Lo acquista il Como?”, scambio Nessi-Rapinese

Il possibile acquisto dell’ex cineteatro Politeama da parte del Como 1907 è approdato in consiglio comunale, nell’ambito della discussione sul piano delle alienazioni messo a punto dalla giunta Rapinese (documento poi approvato solo dalla lista del sindaco, che ha dato l’ok anche alla vendita dell’ex centro migranti di Prestino nonostante l’appello di ieri).

Tornando al Politeama è stato il consigliere comunale di Svolta Civica, Vittorio Nessi, a chiedere se – come trapelato sui media nei mesi scorsi, senza conferme o smentite – il Como 1907 avesse bussato a Palazzo Cernezzi per comprare l’immobile.

“Qualcuno ha avuto contatti con il Calcio Como e su quali contenuti?”, ha chiesto Nessi che poi ha domandato anche se “la giunta esclude la modifica della destinazione d’uso su cui è stata basata la stima e che influirebbe sul valore dell’immobile” e poi se, per la cessione, “è stata chiesta l’autorizzazione al ministero?” come prevede la legge.

Ha risposto il sindaco Alessandro Rapinese: “Io ho parlato con il Calcio Como a più riprese, ma mai del Politeama. Comunque ci sarà un’asta pubblica a cui partecipa chi vuole. E tutti devono andare alla gara”.

Sull domande tecniche, invece, il sindaco se l’è cavata dicendo di essere “solo un umile perito tessile e quando gli uffici mettono la firma su quella che è la mia prerogativa, cioè dare gli indirizzi, non ho altro da dire. Quella firma (sull’ok alla vendita del Politeama, ndr) non l’ho messa io e la legge non mi chiede di metterla. Io rispondo solo dell’indirizzo”.

Nessi a quel punto ha ribattuto giudicando i 3,8 milioni a base d’asta per l’alienazione del Politeama come “un prezzo fuori mercato” e poi ha attaccato per le mancate risposte sull’eventualità di cambiamenti della destinazione d’uso: “Il silenzio è dovuto al fatto che o non si sa cosa dire o non si vuole dire qualcosa”.