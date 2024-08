Marisa Cesana nuova coordinatrice per la provincia di Como di Lombardia Ideale, la lista che sostiene Fontana

Il Segretario della lista a diretto sostegno del presidente di Regione Attilio Fontana, Lombardia Ideale, Giacomo Cosentino, ha nominato la consigliera regionale Marisa Cesana coordinatrice per la provincia di Como. “La designazione – si legge nella nota – si inserisce nell’ambito di un processo di riorganizzazione e rilancio del movimento civico Lombardia Ideale, che esprime quattro consiglieri regionali, l’assessore regionale Maione e circa trecento amministratori locali in tutto il territorio lombardo”.

“Puntiamo sulla valorizzazione dei nostri migliori esponenti – commenta Cosentino – per potenziare la visibilità e favorire il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di persone a livello locale. Marisa Cesana – aggiunge il Segretario – ha dimostrato nel suo primo anno da Consigliere regionale di saper lavorare con passione, competenza e sensibilità per il territorio comasco, un impegno che da Coordinatore provinciale saprà sviluppare con ulteriore efficacia”.

“Questa nomina, oltre a essere motivo di orgoglio – afferma Cesana – mi dà grande motivazione e slancio per contribuire a far crescere Lombardia Ideale nella nostra provincia. Siamo un movimento in crescita che ha saputo meritare la fiducia dei cittadini e intendiamo continuare a dare risposte concrete alle comunità locali di cui ci sentiamo autentici portavoce”.