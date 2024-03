Nidi chiusi e show del sindaco, FdI: “Aggressività, cerca la rissa. Oggi uno spettacolo di pura sciatteria politica.”

E’ indubbiamente la notizia del giorno la bagarre in Comune a Como con le mamme e gli esponenti Dem che protestavano contro le chiusure dei nidi volute dal sindaco Alessandro Rapinese (qui trovate video e racconti). Su quanto andato in scena interviene con una nota durissima Fratelli d’Italia, in particolare con il coordinatore provinciale Stefano Molinari e il capogruppo a Palazzo, Lorenzo Cantaluppi

Siamo convinti che, come scrisse Aristotele, la forma sia anche sostanza: per questo motivo riteniamo che la postura e l’aggressività verbale mostrati oggi da Alessandro Rapinese si addicano maggiormente a qualcuno in cerca di rissa, piuttosto che ad un Sindaco che si rivolge a cittadini e amministratori nella sede dell’istituzione cittadina. Sembra proprio che Alessandro Rapinese, spintone dopo spintone, sia alla costante ricerca della rissa con un numero sempre crescente di comaschi: oggi sono le mamme e i papà definiti con sprezzo «poveracci» (in realtà il sindaco si stava rivolgendo agli esponenti del Pd presenti in aula, Ndr) per aver “osato” protestare contro la chiusura di due asili nido; ieri erano i gestori delle attrazioni del Luna Park, chiuso unilateralmente senza sentire ragione; a dicembre dello scorso anno erano gli Amici di Como e la Città dei Balocchi, altra tradizione trentennale decapitata senza curarsi minimamente dei danni causati a migliaia tra attività commerciali, strutture ricettive e lavoratori; domani saranno i residenti, vessati dagli aumenti delle tariffe dei parcheggi e dall’utilizzo punitivo degli autovelox, oppure i genitori di Ponte Chiasso, anch’essi inascoltati sulla chiusura delle scuole elementari di via Brogeda. Spintone dopo spintone, ogni giorno sempre più comaschi si rendono conto di chi effettivamente sia il loro Primo Cittadino.

“Anche grazie alla recente riorganizzazione interna – dice il presidente provinciale Stefano Molinari – Fratelli d’Italia contrasterà ogni singolo tentativo di aggressione da parte di Rapinese, che si comporta come se la città fosse una sua proprietà privata. Como ed i comaschi meritano rispetto”.

“Inqualificabile il comportamento del Sindaco, che sbeffeggia dei nostri concittadini, genitori, per la maggior parte mamme – commenta Lorenzo Cantaluppi, Capogruppo di Fratelli d’Italia – lo spettacolo che è andato in scena oggi a Palazzo Cernezzi è pura sciatteria politica, per usare un termine caro al Primo Cittadino, una pagina triste per la storia della politica di Como. Ma ai consiglieri del gruppo di maggioranza stanno veramente bene atteggiamenti di questo tipo? Evidentemente sì, visto il loro consueto silenzio. Mi auguro di non vedere più scene del genere e che il Sindaco si ricordi che quando parla, parla a nome del Comune di Como”.