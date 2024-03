VIDEO Chiusura nidi, bufera sul sindaco: i genitori protestano in Comune. Rapinese al Pd: “Poveracci”. Civitas: “I cittadini reagiscano”. I sindacati: “Assurdo, ennesimo errore”

IN AGGIORNAMENTO

Come raccontavamo ieri sera (qui la cronaca) sono due i nidi che chiuderanno a Como per decisione del sindaco Rapinese: il Magnolia di via Passeri e quello di Monte Olimpino non dimenticando la materna di Ponte Chiasso per cui la decisione è già presa. Inoltre valutazioni sarebbero in corso anche su via Raschi anche se la questione, in questo caso, è tutta da capire. Più tardi daremo conto della conferenza stampa di stamani in Comune a Como dove il primo cittadino e la vicesindaco nonché assessore ai servizi educativi Nicoletta Roperto, dovrebbero aver argomentato le decisioni.

La conferenza è conclusa ma è in corso un contro incontro organizzato per i giornalisti dal Partito Democratico e dalle famiglie cui poi ha partecipato anche il sindaco. E non è mancata la tensione, il sindaco nervosissimo ha dato dei ‘poveracci’ agli esponenti Dem presenti:

Qui altri momenti decisamente infuocati:

Intanto pubblichiamo due interventi. Il primo è dell’associazione e lista Civitas, fondata dall’ex assessore Bruno Magatti. Eccolo:

Ci sono temi che suscitano indignazione. Oggi svetta l’annuncio del sindaco di Como che intenderebbe chiudere a giugno il nido comunale di via Passeri e quello di Monte Olimpino, l’anno prossimo.

Sa il Sindaco che i bambini sono il futuro? Sa che la denatalità non è solo un dato problematico ma indice di un problema che riguarda un’intera generazione?

Sa il Sindaco che mettere al mondo figli, nella nostra società, è impresa sempre più onerosa che richiede ogni giorno coraggio e un’ottimismo che confina con l’incoscienza?

Coloro cui è stato affidato il compito di amministrare “beni” di noi tutti dovrebbero essere consapevoli della priorità del sostegno alla genitorialità in ragione del fatto che i bambini sono investimento collettivo e non una mera scelta privata.

Gli attuali amministratori della nostra città, invece, intenderebbero proseguire nell’ostinata demolizione di un servizio essenziale per i genitori. Inoltre è un’esigenza indispensabile per le donne che lavorano e non intendono rinunciare a essere madri. È solo una coincidenza il fatto che oggi sia l’ 8 marzo!

Respingiamo da subito argomentazioni che rimandassero a una mediocre contabilità di terz’ordine ma incapaci di considerare economie di “sistema” e invitiamo la cittadinanza a contrastare questa pericolosa deriva. È urgente ribadire che oggi: troppi genitori non trovano posto per i loro bambini nei nidi comunali e sono costretti a inventarsi soluzioni spesso onerosissime,

l’annuncio getta nello sconforto chi vede sfumare all’orizzonte un servizio che considerava disponibile,

ogni società avanzata considera i nidi un servizio essenziale, invocato là dove non c’è,

la nostra città è stata un’avanguardia e l’ultima cosa di cui ha bisogno è di qualcuno che distrugga ciò che di meglio chi lo ha preceduto ha saputo realizzare,

l’indiscussa qualità del servizio offerto nei nostri nidi comunali è frutto di grandi investimenti economici del passato e dell’impegno appassionato e del lavoro qualificato di moltissime educatrici: distruggere tutto ciò è indice di una pochezza inqualificabile,

è facilmente dimostrabile come da molti lustri il servizio “nidi comunali” abbia dato risposta alle attese e ai bisogni di centinaia di famiglie e offerto spazi educativi e relazionali ai piccoli.Su questo tema CIVITAS si è ripetutamente battuta e non intende indietreggiare. Si tratta di un tema cruciale dai profondi risvolti sociali e culturali. In queste ore abbiamo ricevuto segnali di frustrazione, allarme e rabbia da giovani genitori. Siamo allarmati con loro e per loro e non siamo disposti a stare a guardare chi si sente autorizzato a demolire un bene prezioso che altrove ci invidiano non sapendo costruire risposte ai bisogni delle persone. Chiediamo alla cittadinanza di reagire a questa retrocessione in serie B. Sappiamo di esprimere pensieri largamente condivisi e siamo pronti a unire la nostra voce a quella scandalizzata di coloro che hanno fruito di questo servizio per i propri figli e nipoti. Siamo pronti a metterci a loro disposizione perché le voci indignate si uniscano per fermare questo scempio.

Il secondo è di Cgil, Cisl e Uil: