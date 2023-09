Prende forma anche in provincia di Como l’organizzazione territoriale di Italia Migliore in Lombardia, il partito di Letizia Moratti, con la nomina dei referenti provinciali del movimento politico civico nazionale. Forte dei quattro consiglieri eletti in consiglio regionale, Manfredi Palmeri capogruppo, Luca Daniel Ferrazzi, Ivan Rota e Martina Sassoli, Italia Migliore in Lombardia si avvarrà per Como e provincia di Paolo Redaelli, avvocato civilista da circa 24 anni.