Regionali 2023, Fontana: “Ricandidato? Salvini e la Lega mi sostengono, aspetto il centrodestra”

Incontro Salvini-Fontana, questa mattina, in Regione Lombardia. E dalla Lega è giunta l’ennesima conferma che il presidente uscente sarà candidato anche l’anno prossimo, a dispetto dalla disponibilità dichiarata anche da Letizia Moratti.

“Io mi aspetto la conferma del centrodestra – ha commentato Fontana alla fine dell’incontro con i consiglieri regionali e assessori lombardi leghisti oltre che con Salvini – Dagli alleati ho letto le dichiarazioni che sono state rese e tutti indicavano in me come il possibile candidato quindi oltre non posso sapere”.

“Abbiamo affrontato tutti i temi all’ordine del giorno sulla nostra Regione e si è parlato anche della mia ricandidatura ed è stata ribadita la volontà di candidare me quindi ringrazio ancora una volta Matteo Salvini – ha concluso il presidente della Regione – ringrazio Fabrizio Cecchetti e tutto il gruppo dei consiglieri e degli assessori che hanno sostenuto questa possibile ipotesi”.