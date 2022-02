Stefano Molinari, l’amarissimo addio: “Boicottato dalla Lega, dopo tre mesi di silenzi ritiro la candidatura a sindaco”

Clamoroso scossone al centrodestra comasco: il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Stefano Molinari, indicato dal suo partito lo scorso autunno quale possibile candidato sindaco di Como, ritira ufficialmente la disponibilità dopo i veti incrociati all’interno della coalizione (che, al momento, ancora non ha un nome condiviso da proporre per le elezioni comunali di primavera).

Dopo le indicrezioni date proprio da ComoZero nei giorni scorsi,Molinari ha dato l’annuncio con una lunga lettera dove non manca la profonda amarezza personale per l’esito della vicenda e soprattutto dove spicca una chiarissima accusa politica alla Lega per averne boicottato la candidatura costantemente.

Di seguito, il testo integrale.