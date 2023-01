Veronelli, Gaffuri e gli altri. Ecco i candidati di Azione-Italia Viva per le regionali (con Moratti)

Il gruppo Azione – Italia Viva di Como presenta i candidati del territorio che parteciperanno alle elezioni regionali del 12-13 Febbraio 2023, a sostegno della candidata presidente Letizia Moratti. Spiegano “sei esponenti del territorio che uniscono competenza, passione e impegno nell’ascolto delle problematiche dei cittadini, delle richieste degli operatori economici e dei bisogni del terzo settore”.

CHI SONO I CANDIDATI

Anna Veronelli, 52 anni, dottore di ricerca, già docente universitaria, Presidente del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Como. Impegnata nelle istituzioni locali a Como dal 1994, è stata Presidente della Circoscrizione 1 di Albate, consigliera provinciale, assessore, consigliere comunale e negli ultimi 5 anni Presidente del Consiglio comunale. È stata candidata alla Camera dei Deputati per il Terzo Polo alle ultime elezioni politiche nel collegio uninominale e plurinominale di Como.

Alberto Gaffuri, 45 anni, giornalista professionista. Laurea in Scienze politiche, sposato con Elisa, due figli, sindaco di Albese con Cassano dal 2009 al 2019.

Barbara Ferrari, 55 anni, residente in Como, dopo gli studi superiori al Collegio De Amicis di Cantù si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano ed è Avvocato civilista, specializzata in contrattualistica d’impresa.

Giovanni Vanossi, 40 anni, imprenditore nel settore culturale-turistico. Laureato in operatore giuridico di impresa, in giurisprudenza, in scienze dei beni e delle attività culturali e laureando in lettere. Due mandati come consigliere della Provincia di Como, con delega alla cultura, al turismo, al patrimonio e agli affari legali e attuale di Sindaco di Merone, dove vive da sempre.

Silvia Gorla, 31 anni, nata a Como e residente a Bulgarograsso, dove dal 2013 è impegnata nell’amministrazione comunale prima come assessore, poi come consigliere e capogruppo dell’attuale maggioranza. Laureata in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano è manager per un’azienda di consulenza in Svizzera.

Lorenzo Pedretti, 22 anni, laureando in Scienze politiche alla Statale di Milano e allenatore di calcio qualificato. Candidato alle ultime amministrative a Como, è stato il più votato nella lista Agenda Como 2030.

Nei prossimi giorni la squadra sarà presentata ufficialmente a Milano da Carlo Calenda insieme a tutti i candidati del Terzo Polo per la regione e sarà presente nelle varie iniziative che organizzeremo sui territori.