VIDEO Rapinese, Cappelletti e il ballottaggio: “Chi domenica 26 giugno non va a votare è del Pd”

Giro pomeridiano per il candidato sindaco Alessandro Rapinese e l’assessore designato al Verde Michele Cappelletti. Lo hanno fatto nel parchetto di piazzale Giotto a Prestino.

“Mi sembra messo un po’ maluccio, il parco in sé è splendido, proprio splendido ma c’è da lavorare”, segnalano i due evidenziando spazzatura abbandonata.

“Il parco è davvero splendido – sottolinea il candidato sindaco – potremmo far invida a San Fermo che è qui vicino se lo curassimo bene”.

Poi considerazioni in vista del ballottaggio contro la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti. “Comunque prima di darti la delega Mike (al Verde appunto, Ndr), abbiamo un piccolo problema nel senso che dobbiamo vincere le elezioni. Io ho fatto questa riflessione: chi domenica 26 giugno non va a votare è del Pd. Perché chiunque non dovesse presentarsi (noi siamo in ritardo e abbiamo bisogno di voti freschi e nuovi), chi non dovesse andare a votare il 26 giugno è del Pd. Quindi se non sei del Pd e non hai votato al primo turno, o hai votato altri partiti, il 26 giugno vai a votare la lista Rapinese Sindaco. Altrimenti sei del Pd”.

Ecco il video: