Confindustria Como, l’energia che fa crescere le imprese: servizi e soluzioni per affrontare il mercato con competitività

In uno scenario energetico sempre più complesso, segnato da volatilità dei prezzi e continui aggiornamenti normativi, Confindustria Como si conferma un partner strategico per le imprese.

L’Associazione mette infatti a disposizione dei propri associati un sistema integrato di servizi e soluzioni, articolato in tre aree strategiche, capace di trasformare le sfide del mercato energetico in opportunità concrete di risparmio, efficienza e competitività.

Un supporto pensato per liberare risorse e tempo, consentendo alle aziende di concentrarsi sul proprio core business. E non a caso, sempre più realtà imprenditoriali del territorio stanno già adottando questi strumenti, ottenendo risultati tangibili nella gestione dei costi energetici.

Consorzio Energia Lombardia Nord: la forza dell’aggregazione

Cuore dell’offerta è il Consorzio Energia Lombardia Nord, un gruppo di acquisto condiviso nato dalla collaborazione tra due prestigiose associazioni: Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio. Una sinergia che permette di aggregare i consumi energetici delle aziende associate, generando una massa critica in grado di negoziare condizioni contrattuali eccezionalmente competitive sul mercato nazionale.

I numeri parlano chiaro: ogni anno vengono gestiti circa mezzo miliardo di kWh di energia elettrica e oltre 60 milioni di metri cubi di gas naturale. Sono circa 300 le imprese coinvolte, per un totale di oltre 700 sedi produttive distribuite su tutto il territorio italiano, senza vincoli geografici, includendo anche stabilimenti fuori provincia purché di proprietà o collegati ai soci.

A fare la differenza è anche il servizio: le aziende delegano al Consorzio la gestione completa dei contratti di fornitura, beneficiando di un’assistenza diretta e personalizzata senza doversi più interfacciare direttamente con i fornitori. Dalla verifica delle fatture alla rinegoziazione delle tariffe, dalla gestione dei picchi di consumo alle situazioni di emergenza, ogni esigenza trova una risposta rapida, competente e orientata al risultato. Un vantaggio concreto che si traduce in meno burocrazia e maggiore potere negoziale che fanno la differenza sui bilanci.

A livello confindustriale, il Consorzio si colloca tra i primissimi per volumi gestiti e numero di soci, rafforzando la capacità di rappresentare con efficacia le esigenze del territorio in modo puntuale ed efficace.

Diagnosi energetiche, certificazioni e conformità: la tua roadmap per efficienza e agevolazioni La seconda area di intervento si concentra sui servizi specialistici rivolti in particolare a imprese energivore, gasivore e grandi imprese. Al centro vi sono le diagnosi energetiche strumentali, realizzate direttamente negli stabilimenti attraverso sopralluoghi mirati. Non semplici report teorici, ma analisi approfondite che fotografano i consumi reali, individuano inefficienze e sprechi nascosti e propongono interventi concreti per migliorare l’efficienza energetica.

Queste diagnosi sono pienamente conformi alla normativa vigente e anticipano le evoluzioni introdotte dalla nuova direttiva europea sull’efficienza energetica, che renderà obbligatori, per i grandi consumatori, ulteriori step come la certificazione ISO 50001.

Su questo aspetto Confindustria Como accompagna le imprese lungo tutto il percorso con un supporto completo: dalla fase di assesment iniziale all’implementazione del sistema, fino all’ottenimento della certificazione. Un aiuto fondamentale anche per evitare la perdita di importanti agevolazioni, sgravi fiscali e contributi importanti, spesso compromessi da complessità burocratiche.

Attraverso servizi di verifica della conformità legislativa, le aziende possono conoscere con precisione i propri obblighi e le opportunità disponibili, affidando agli esperti la gestione degli adempimenti più complessi e garantendo così piena compliance e massimizzazione dei benefici.

Assistenza completa, CER Alessandro Volta e opportunità su misura: sempre un passo avanti

La terza area completa l’offerta con un servizio di assistenza a 360 gradi su tutti gli aspetti energetici: aggiornamenti normativi in tempo reale, newsletter quotidiane sui mercati, webinar dedicati e segnalazioni tempestive di incentivi e contributi, consulenze personalizzate su costi, impianti fotovoltaici e altro ancora permettono alle imprese di restare sempre informate e competitive con l’obiettivo di trasformare la complessità in azioni concrete che riducano i rischi e aprano nuove opportunità di risparmio.

Tra i progetti più significativi spicca la Comunità Energetica Rinnovabile “Alessandro Volta”, avviata lo scorso anno insieme a Confindustria Lecco e Sondrio. Le prime configurazioni sono già operative e stanno generando incentivi reali per le imprese associate coinvolte, e nei prossimi mesi, nuove iniziative prenderanno forma grazie alla realizzazione di ulteriori impianti fotovoltaici: un modello virtuoso di energia rinnovabile che produce benefici condivisi.

Le imprese del territorio comasco possono avvalersi del supporto di Confindustria Como per accedere a servizi personalizzati in ambito energetico. L’associazione è disponibile a valutare i fabbisogni specifici di ciascuna realtà aziendale attraverso un’analisi dedicata o un incontro di approfondimento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 031234111 o all’indirizzo energia@confindustriacomo.it