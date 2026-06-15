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In Lombardia la crisi del colosso mondiale: i 1.700 esuberi non sono ritirati ma c’è una buona notizia

  • 20:02

Una buona notizia per la vicenda Electrolux (qui i precedenti) arriva al termine del vertice convocato a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cui ha partecipato l’assessore all’Istruzione, Formazione e lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi.

“Electrolux – dice l’assessore – pur non ritirando il piano da 1.700 esuberi, ha sospeso ogni procedura e accettato di sedersi a un tavolo di confronto per valutare alternative”.

“Per Regione Lombardia – spiega – rispetto allo stabilimento di Solaro (Milano), sul quale erano previsti oltre 215 esuberi tra gli operai e probabilmente diverse decine di esuberi tra i 100 impiegati, si tratta di una buona notizia”.

Il tavolo di confronto si è chiuso con alcuni punti ritenuti inderogabili: la sospensione dei licenziamenti e un nuovo piano che scongiuri gli esuberi e che rilanci lo stabilimento di Solaro, anche grazie a investimenti pubblici in grado da mantenerlo competitivo, produttivo ed efficiente.

“Lo stesso piano originario – chiarisce Tironi – prevedeva un aumento dei volumi produttivi a Solaro e quindi, per rispetto del nostro territorio operoso e delle lavoratrici e lavoratori lombardi, riteniamo che si possa e si debba sostenere con forza la piena occupazione nello stabilimento, pari a quella attuale, inclusi i dipendenti a tempo determinato”.

“Siamo pronti a fare la nostra parte – conclude l’assessore regionale – anche per favorire ulteriori investimenti attraverso gli strumenti regionali per lo sviluppo economico, ma sempre solo a condizione che si trovi una alternativa a zero esuberi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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