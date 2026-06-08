Padel per l’umanità: il 14 giugno a San Fermo lo sport scende in campo con i Lions. Aperte le iscrizioni al 1° Torneo Amatoriale Charity

Il 14 giugno a San Fermo della Battaglia lo sport scende in campo con i Lions Aperte le iscrizioni al 1° Torneo Amatoriale Charity Sport, solidarietà e divertimento si incontrano nel 1° Torneo Amatoriale Charity Lions International –“Padel per l’Umanità”, in programma domenica 14 giugno 2026 presso i campi de La Bola, in via Fittavolo 2 a San Fermo della Battaglia.

Promossa dai Lions Club della I Circoscrizione Zona A Distretto 108 Ib1, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare la passione per il padel in un aiuto concreto a favore dei progetti umanitari sostenuti da Lions Clubs International Foundation.

Lo slogan dell’evento, “Il cuore scende in campo: unisciti a noi per cambiare il mondo, un set alla volta”, racchiude lo spirito della giornata: raccogliere fondi a sostegno delle principali cause umanitarie promosse dai Lions, tra cui la lotta alla fame, l’oncologia pediatrica, la tutela dell’ambiente, la prevenzione della cecità, il diabete, gli aiuti umanitari, il sostegno ai giovani e gli interventi in caso di calamità naturali. La registrazione dei partecipanti inizierà alle 13.30, mentre il torneo prenderà il via alle 14.30.

La quota di iscrizione è di 25 euro a persona. Le iscrizioni sono aperte presso La Bola oppure contattando il numero 324 8446803 o scrivendo all’indirizzo torneopadel.lions@gmail.com. Per i vincitori sono previsti premi tecnici: una racchetta da padel per la coppia prima classificata e uno zaino da padel per la seconda.

L’iniziativa è promossa da dieci Lions Club (Bellagio-Bellaxio, Campione d’Italia, Cernobbio, Como Insubria Zampe nel Cuore R.S., Como Host, Como Lariano, Como Plinio il Giovane, Grandate Eleftheria, Menaggio Centro Lago di Como, Montorfano L.D.), dal Club Satellite Lombardia Educare al Futuro del LC Grandate Eleftheria e dal LEO CLUB COMO. L’evento è realizzato in collaborazione con Fineco Como e con il sostegno di DENS (Studi Dentistici De Angelis).

Lions International Lions International riunisce oltre 1,4 milioni di soci in circa 49.000 club nel mondo e opera a sostegno delle comunità attraverso progetti dedicati alla salute, al benessere, all’inclusione sociale e agli aiuti umanitari. Lions Clubs International Foundation Fondata nel 1968, Lions Clubs International Foundation (LCIF) è la fondazione globale dei Lions e ha erogato oltre 1,3 miliardi di dollari in contributi a sostegno di progetti umanitari in oltre 200 Paesi. Per maggiori informazioni: www.lionsclubs.org/it.

LOCANDINA PADEL PER L'UMANITA' (1)