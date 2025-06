Veicoli commerciali: così Authos e Regione Piemonte aiutano le imprese

Grazie a un apposito bando si potranno avere sconti fino al 30%

Essere elettrici, conviene. Soprattutto per le micro, piccole e medie imprese del Piemonte, destinatarie di un bando ad hoc promosso dalla Regione sabauda, intitolato “Rinnovo delle flotte delle imprese piemontesi”. Grazie al quale potranno beneficiare di un contributo pari fino al 30% del prezzo di acquisto per il rinnovo delle proprie flotte di veicoli commerciali.

Un’opportunità straordinaria per sensibilizzare alla green mobility e per sostenere il tessuto imprenditoriale del territorio. Alla quale Authos aderisce attraverso una serie di proposte in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza di mobilità.

Bando “Rinnovo delle flotte delle imprese piemontesi“: come partecipare?

Il bando è aperto a tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese con sede nella Regione Piemonte e che al 27 febbraio 2025 erano in possesso, da almeno un anno, di un veicolo commerciale da rottamare provvisto di bollo e assicurazione.

Il mezzo deve appartenere a una di queste categorie: M2 (veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre al conducente e con massa fino a 5t); N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa fino a 3,5 t); N2 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa tra 3,5 e 12 t); N3 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa massima superiore a 12 t).

Per poterlo sostituire e accedere ai finanziamenti previsti dal bando, la sua alimentazione dovrà essere: diesel da Euro 0 a Euro 5 (veicoli immatricolati fino al 2014); benzina da Euro 0 a Euro 2; gpl e metano da Euro 0 a Euro 1.

Bando “Rinnovo delle flotte delle imprese piemontesi“: i finanziamenti

Ma a quanto ammontano i finanziamenti? E come saranno erogati? Il bando “Rinnovo delle flotte delle imprese piemontesi” prevede due linee di contributi. Nella “Linea 1” è disposto uno stanziamento di 5,5 milioni di euro per l’acquisto di veicoli nuovi a “km 0” o usati “Euro 6” con un massimo di 100.000 km all’attivo. In caso di acquisto di un mezzo full electric, l’azienda riceverà un rimborso pari al 30% del prezzo in fattura. Invece, se opterà per un modello plug-in hybrid, un ibrido a benzina o solo benzina, l’indennizzò sarà del 20%. Il bonus si estenderà anche sulla tipologia di allestimento scelto.

Invece la “Linea 2” dispone di 8 mln di euro per il noleggio a lungo termine o l’acquisto con formula leasing di veicoli appartenenti alle categorie N1, N2, N3 e M2 (non adibiti al trasporto pubblico). Anche in questo caso indennizzo del 30% se il nuovo veicolo sarà completamente elettrico. Mentre la quota del plug-in hybrid, ibrido a benzina e benzina sale al 25%, quella su diesel e ibrido diesel – due novità rispetto alla “Linea 1” – sarà del 15%. Inoltre, per entrambe le linee, in caso di acquisto di un veicolo elettrico, sarà erogato un contributo di 2.000 euro per l’acquisto e installazione di stazioni di ricarica

Per beneficiare del contributo di ciascuna delle due linee, il mantenimento del nuovo veicolo dovrà essere minimo di tre anni e la flotta fino a Euro 4 diesel dovrà essere iscritta al servizio “Move In” della Regione Piemonte.

Bando “Rinnovo delle flotte delle imprese piemontesi“: le offerte di Authos

Nelle nostre sedi potrete trovare l’offerta che fa al caso vostro. Perché la gamma Ford è l’unica sul mercato ad avere la motorizzazione plug-in hybrid per i veicoli commerciali. La potete trovare sul Transit Connect, sul Transit Custom e sul Ford Ranger.

Se invece preferite un’alimentazione full electric, potete scegliere tra il Nuovo E-Transit Courier, il Transit Custom, il Transit Van e lo Chassis, personalizzabile a seconda dell’allestimento richiesto.

Questi modelli avranno anche un altro vantaggio: gli sconti della casa madre. Grazie agli incentivi messi a disposizione dall’Ovale Blu, che si sommano a quelli del bando della Regione Piemonte, potrete, per esempio, acquistare un Transit Custom a benzina a 14.900, rispetto ai 20.000 euro di listino.

Oppure passare a un Ford Transit Connect Plug-In Hybrid con un’autonomia elettrica fino a 110 km da un listino di 33.900 € con sconto Ford di 4.700 € e contributo regionale di 5.210 € a un prezzo incredibile di 23.990 € IVA esclusa. Per il Nuovo Ford Transit Custom nella versione plug-in hybrid con vantaggio totale da listino di 14.700 €, grazie a sconto Ford e contributo regionale da un listino di 40.000 a 25.700 euro.

Per conoscere queste e molte altre offerte a voi congeniali, potete prendere contatto con i nostri operatori o venire a trovarci nelle nostre sedi. Anche perché Authos vi mette a disposizione uno sportello per aiutarvi a ricevere il rimborso attraverso procedura telematica (SPID).