Covid, i dati del 2 settembre: 656 nuovi casi in Lombardia, 38 a Como

A fronte di 47.930 tamponi effettuati, sono 656 i nuovi positivi (1,3%) in Lombardia. A Como 38.

Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-11) ma aumentano (+4) quelli in terapia intensiva.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 47.930, totale complessivo: 13.646.663

i nuovi casi positivi: 656

in terapia intensiva: 50 (+4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 348 (-11)

i decessi, totale complessivo: 33.927 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 144 di cui 52 a Milano città;

Bergamo: 53;

Brescia: 78;

Como: 38;

Cremona: 13;

Lecco: 18;

Lodi: 27;

Mantova: 42;

Monza e Brianza: 32;

Pavia: 48;

Sondrio: 11;

Varese: 107.