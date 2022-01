Fine isolamento e rientro dall’estero: ora tamponi rapidi in farmacia. Tutti i casi: chi paga e quando

Regione Lombardia ha comunicato che da ora in poi le farmacie possono effettuare i tamponi antigenici rapidi anche per l’uscita dall’isolamento e per il rientro dall’estero (senza provvedimento di quarantena).

I casi che potranno verificarsi nelle farmacie aderenti:

Tampone volontario del cittadino: il costo è a carico del cittadino

Uscita da isolamento di caso positivo: il costo è a carico della Regione

Uscita da quarantena di contatto stretto (con provvedimento di quarantena inviato da ATS): il costo è a carico della Regione

Sorveglianza scuole (con provvedimento di sorveglianza inviato da ATS): il costo è a carico della Regione

Rientro estero (con provvedimento di quarantena inviato da ATS): il costo è a carico della Regione

Rientro estero (senza provvedimento di quarantena inviato da ATS): il costo è a carico del cittadino

Chi può fare un test rapido?

I test antigenici rapidi possono essere operati su tutta la popolazione senza limitazioni anagrafiche, compresi i soggetti che hanno avuto contatti diretti con positivi, a condizione che non presentino, all’atto dell’esecuzione del test, temperatura superiore a 37,5°C o sintomatologia respiratoria o assimilabile. Solo in quel caso (quindi con sintomi riferibili a Covid-19 e ricetta medica) è necessario presentarsi ai punti tampone per il tampone molecolare.

Tutti i test antigenici rapidi con esito positivo non devono essere confermati con test molecolare e pertanto sono da subito considerati casi accertati.