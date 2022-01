Da Stato e Regione 1,7 miliardi agli ospedali lombardi. A Como zero, piange soprattutto Menaggio

Dentro c’è di tutto, praticamente un’intera mappa della Lombardia. Si va dai 497 milioni per gli Spedali Civili di Brescia ai 280 milioni per il nuovo ospedale di Cremona; dai 200 milioni l’ospedale Santi Carlo e Paolo di Milano ai 151 milioni per l’Irccs San Matteo di Pavia; dai 129 milioni per il nuovo ospedale di Desenzano in provincia di Brescia, agli investimenti per 5 Case di Comunità (nella Città Metropolitana di Milano e nell’Asst Val Camonica); dai 50 milioni per l’ospedale di Alzano (Bergamo) ai 32 milioni per l’ospedale Niguarda finio ai 32 milioni per l’ospedale di Sondalo (Sondrio).

Insomma, una pioggia di euro per la sanità lombarda e in fondo non poteva essere altrimenti: quando si hanno 1,7 miliardi a disposizione (1 miliardo e 398 milioni di euro di finanziamenti ministeriali, 73 milioni di euro stanziati da Regione Lombardia e altri 223 milioni ripartiti nei prossimi anni) è difficile non riuscire a toccare ognuna delle 12 province regionali o quasi. E invece…

E invece, il piano investimenti per il potenziamento delle strutture ospedaliere e territoriali deliberato il 28 dicembre scorso dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, riesce a “schivare” Como con un colpo quasi da biliardo.

E pensare, come si accennava, che sul piatto ci sono per la precisione un miliardo e 694 milioni di euro la cui distribuzione viene citato come il “frutto di una accurata analisi epidemiologica finalizzata alla rilevazione dei bisogni di salute della popolazione lombarda”.

Anzi, Palazzo Lombardia ha spiegato che si tratterà di “investimenti realizzati sia attraverso interventi ex novo, sia attraverso lavori di messa in sicurezza. Con particolare attenzione all’anti-sismica e alla normativa antincendio, ma soprattutto di “interventi che seguono un’approfondita ricognizione operata dalla Direzione Generale Welfare sul territorio, in risposta alle richieste dei responsabili delle strutture e con l’obiettivo di offrire risposte sempre più puntuali ai cittadini”.

Tra gli obiettivi della Regione: una maggiore competenza e specializzazione della rete ospedaliera. Una sempre migliore risposta ai bisogni di salute sia in termini di accessibilità e umanizzazione che in termini di appropriatezza delle cure; inoltre, il miglioramento degli standard di sicurezza. Lo sviluppo e promozione dell’innovazione in sinergia con la ricerca e la didattica; il potenziamento delle strutture della rete territoriale; infine il rafforzamento e l’implementazione delle tecnologie biomediche per diagnosi e cure più efficaci, sicure e rapide, nell’ottica del contenimento delle liste di attesa”.

Poi, però, vai a vedere l’elenco e tra i denari che arriveranno alle varie Ats e Asst lombarda, l’unico accenno all’Ats Insubria riguarda un finanziamento di 24 milioni di euro per Cuasso al Monte, provincia di Varese.

La provincia di Como, in quel documento, non esiste. Piange soprattutto l’ospedale di Menaggio, in questo senso, visto che si tratta della struttura che certamente avrebbe più bisogno di investimenti per il rilancio e che è invece ormai costretto a vivere “in apnea” da anni e anni. Ma, come detto, forse a parte il nuovo ospedale Sant’Anna di San Fermo, probabilmente qualche aiuto sarebbe servito anche per il vecchio Sant’Anna, o magari per l’ex ospedale psichiatrico del San Martino, o magari per Cantù. Niente, toccherà magari al prossimo giro.

D’altronde è stata la stessa vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a spiegare la filosofia delle scelte: “Anche considerando il mutare dei tempi e delle esigenze delle strutture e dei territori di riferimento, non ultimo anche per l’impatto che ha avuto la pandemia – continua – è fondamentale portare avanti l’evoluzione del sistema socio-sanitario regionale. Rinnovare le strutture sanitarie e il patrimonio tecnologico è pertanto un obiettivo primario. Per renderle maggiormente efficienti. Dando risposta rapida e concreta al contenimento dei tempi di attesa a tutto beneficio della salute dei cittadini”.