“Salviamo l’ospedale di Menaggio”. Incontro in paese con Pierfrancesco Majorino

Il candidato presidente di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, sarà a Menaggio sabato 28 gennaio 2023, alle ore 15.15, per un incontro pubblico con la cittadinanza. Tema all’ordine del giorno, il futuro dell’ospedale Erba-Renaldi per un’iniziativa titolata simbolicamente “Salviamo l’ospedale di Menaggio”.

Già nel dicembre scorso Majorino si era occupato della vicenda con un tappa nel paese centrolariano.

“L’ospedale è stato il bersaglio di una scelta scellerata di Regione Lombardia che l’ha impoverito totalmente, privando la comunità locale di un’offerta sanitaria adeguata e mettendo a rischio cittadini e territorio – aveva commentato Majorino – L’ospedale di Menaggio va rilanciato nell’ottica di un complessivo rilancio dei servizi sociosanitari del territorio comasco e lombardo. Questo riguarda non solo l’offerta ospedaliera ma anche i servizi di assistenza domiciliare e quelli relativi alla salute mentale. Purtroppo Regione Lombardia non ha un pensiero strategico per quelle comunità del territorio lariano che rimangono decentrate rispetto ai capoluoghi e ai grandi centri urbani. Piuttosto le ha lasciate a loro stesse. Una deriva grave in contesti come quello del lago di Como dove, tra l’altro, il flusso turistico è ormai enorme”.

L’incontro del 28 gennaio è organizzato dalle forze di coalizione di centrosinistra e aperto a tutti i cittadini e alla stampa, si terrà nell’aula magna della scuola media “J. Rezia” di Menaggio, in via Carlo Camozzi 23.