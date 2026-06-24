Sanità a Como: arriva il Centro Unico di Prenotazione regionale. Stop al servizio dalle 13 di giovedì fino a domenica

A Como arriva il Centro Unico di Prenotazione di Regione Lombardia, così spiega Asst Lariana:

Sono in corso lavori di potenziamento e miglioramento del sistema di prenotazione visite ed esami.

Il servizio di prenotazione/disdetta – sportello, call center, online – sarà sospeso dalle ore 13 di giovedì 25 giugno fino a domenica 28 giugno per consentire l’intervento di integrazione con il Cup unico di Regione Lombardia.

Ci scusiamo per il temporaneo disagio e vi ringraziamo per la collaborazione, stiamo lavorando per offrirvi un servizio sempre più efficiente e sicuro.