Covid, la variante Omicron sequenziata al Sacco di Milano: il contagiato sbarcato in Lombardia

La variante Omicron del Coronavirus ha già “sfiorato” la Lombardia, regione dove peraltro la variante B.1.1.529 è stata sequenziata dal laboratorio di microbiologia Clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milanostato.

Una sequenza riconducibile alla nuova variante del Coronavirus è stata infatti identificata su un cittadino campano già vaccinato con due dosi sbarcato qualche giorno fa all’aeroporto di Malpensa dal Mozambico.

Dieci giorni fa il dirigente d’azienda aveva fatto rientro in Italia dal Mozambico, atterrando con un volo a Roma e facendo poi tappa a Caserta, dove vive con la sua famiglia. Dovendo poi ripartire per l’Africa sempre per motivi di lavoro, l’uomo si è presentato all’aeroporto di Milano Malpensa sottoponendosi al test prima dell’imbarco. E’ lì che è risultato positivo alla variante Omicron. A quel punto è stato posto in isolamento, così come il resto della sua famiglia. Cinque familiari, che non mostrerebbero sintomi, sono in isolamento.

“Il paziente e i suoi contatti familiari sono in buone condizioni di salute”, comunica l’Istituto superiore di Sanità in una nota.

La variante B.1.1.529 è stata sequenziata dal laboratorio di microbiologia Clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Le inchieste epidemiologiche sono state svolte da Ats Milano e dalla Asl di competenza della Regione Campania. Sono già stati programmati i sequenziamenti sui campioni dei contatti familiari del paziente risultati positivi e residenti nella regione Campania, i cui laboratori sono stati allertati e stanno già lavorando per ottenere in tempi brevi i risultati genomici. Al momento non sono stati identificati contatti positivi in Lombardia”, spiega l’Iss.

La vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha commentato: “Al momento non sono stati segnalati casi di variante Omicron in Lombardia. Non mi sento di escludere nulla, ma siamo pronti con tutte le misure che possiamo mettere in atto”.