Tecnologie e teatro come strumenti di inclusione, il convengo al Don Guanella di Como

In occasione della Gionata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Fondazione Guanelliana di solidarietà, organizza il convegno “Impara l’arte e diventa parte”. Sabato 2 dicembre dalle 9 infatti nella sede Don Guanella in via Tommaso Grossi a Como si svolgerà un convegno pensato sulla scia dell’iniziative che FoGS ha realizzato l’anno scorso, ovvero: “Senza limiti – Non lasciamo indietro nessuno” e il convegno “Verso comunità inclusive – strategie e azioni”.



«Continuando sul solco di queste attività, la Fondazione Guanelliana di solidarietà ha vinto il bando di Regione Lombardia “Terzo Settore Triennio 2023 – 2025” come ente capofila del progetto “Impara l’arte e diventane parte” Aumentare l’arte per ridisegnare i confini”, progetto presentato in partenariato con ASCI Don Guanella, Le Compagnie Malviste e Variopinto – dice la presidente di FoGS Giuliana Abbate – L’obiettivo generale del progetto è promuovere la partecipazione sociale e la promozione al volontariato, in particolare, dei giovani attraverso i linguaggi dell’arte e l’utilizzo di nuove tecnologie. FoGS, all’interno del progetto, porterà come azione proprio la realizzazione di due eventi per celebrare la Giornata Internazionale della Disabilità: uno per quest’anno, il 2023, e uno l’anno prossimo, il 2024; e per queste due edizioni il focus sarà sulle potenzialità inclusive che arte e tecnologia rappresentano per giovani e adulti con disabilità. Per l’edizione del 2023, FoGS ha quindi deciso di organizzare un convegno, il 2 dicembre, sulle potenzialità inclusive che arte e tecnologia rappresentano per giovani e adulti con disabilità. Il convegno è stato pensato come momento formativo per addetti ai lavori: operatori, educatori, volontari e tutti coloro che interagiscono con la disabilità».

Il convegno si svolgerà nella Casa Divina Provvidenza – Don Guanella di Como dalle 9 alle 13.30. Interverranno i referenti di Azzurrini Academy per le nuove tecnologie e Le Compagnie Malviste per la parte di arte e teatro. La mattinata si concluderà con una tavola rotonda e un momento artistico e conviviale. «Questo convegno vuole essere il punto di partenza e porre le basi a un lavoro che vorremmo realizzare in rete con gli enti che nel 2022 hanno partecipato alla realizzazione dell’evento “Senza limiti”» conclude la presidente. L’evento è dedicato agli operatori e a tutte le persone interessate, per partecipare è sufficiente mandare una mail a fondazione.fogs@guanelliani.it