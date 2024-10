La Lazio dilaga e stravince al Sinigaglia: Como battuto 5-1

COMO-LAZIO 1-5

E’ arrivata nella notte di Halloween la prima vera e propria disfatta del Como in Serie A. La Lazio, infatti, ha trasformato in un incubo la serata del Sinigaglia imponendosi per 1-5 e dimostrandosi superiore in quasi tutta la partita.

Marcatori: Castellanos 28 pt. (rig.), Pedro 31 pt. Mazzitelli 8 st. Patric 27 st. Castellanos 36 st. Tchaouna 49 st.

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Braunoder, Mazzitelli; Fadera, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. A disposizione: Reina, Sala, Barba, Iovine, Mazzaglia, Feola, Engelhardt, Da Cunha, Verdi, Belotti, Gabrielloni, Jasim, Cerri.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Noslin; Castellanos. A disposzione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Romagnoli, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Dia.

Arbitro: Luca Pairetto

SECONDO TEMPO

Finisce 1-5 per la Lazio al Sinigaglia. Dominio incontrastato degli uomini di Baroni.

Minuto 95: segna anche Tchaouna, debacle Como!! Ripartenza devastante della Lazio che si distende a destra con Lazzari. Il terzino serve in area Tchaouna che da solo davanti ad Audero lo fredda con il destro.

Ripartenza devastante della Lazio che si distende a destra con Lazzari. Il terzino serve in area Tchaouna che da solo davanti ad Audero lo fredda con il destro. Como che continua a tentare di accorciare le distanza, al momento senza fortuna.

Ci saranno 6 minuti di recupero.

Minuto 88: Cerri non riesce ad indirizzare in porta con la testa un cross dalla destra di Da Cunha.

Minuto 87: Lazzari rimpiazza Patric.

Esaurisce i cambi Fabregas gettando nella mischia Barba e Gabrielloni. Sono usciti Cutrone e Mazzitelli.

Partita di fatto terminata nelle due azioni tra l’8oesimo e l’81esimo. Lazio che adesso deve solo portare al triplice fischio il triplo vantaggio.

Minuto 81: Castellanos chiude la pratica!! Il Taty, su suggerimento in avanti di Dia, si presenta a tu per tu con Audero e con il destro lo fredda, facendo 1-4. Gol sbagliato, gol subito: è la dura legge del calcio.

Il Taty, su suggerimento in avanti di Dia, si presenta a tu per tu con Audero e con il destro lo fredda, facendo 1-4. Gol sbagliato, gol subito: è la dura legge del calcio. Minuto 80: cosa si è mangiato Cerri!! Cutrone sguscia via sulla sinistra ed entra in area mettendo la palla a rimorchio per Cerri. Il numero 17 manda incredibilmente a lato un rigore in movimento.

Cutrone sguscia via sulla sinistra ed entra in area mettendo la palla a rimorchio per Cerri. Il numero 17 manda incredibilmente a lato un rigore in movimento. Minuto 78: altro doppio cambio nella Lazio: escono Pedro, super protagonista della gara, e Marusic ed entrano Tchaouna e Gigot.

Minuto 77: Cutrone da posizione defilata spara sull’esterno della rete.

Fabregas dopo il gol della Lazio ha sostituito Alberto Moreno e Strefezza inserendo Cerri ed Engelhardt.

Minuto 72: 1-3 per la Lazio, ha segnato Patric!! Pedro batte dalla bandierina pescando una spizzata sul primo palo che manda a vuoto Audero. Sul secondo palo Patric insacca a porta praticamente vuota.

Pedro batte dalla bandierina pescando una spizzata sul primo palo che manda a vuoto Audero. Sul secondo palo Patric insacca a porta praticamente vuota. Giocatona di Strefezza sulla destra che manda a vuoto Pellegrini. Cross del 7 comasco che però non trova Cutrone in area. Il Como ci crede.

Partita che sta vivendo colpi di scena continui. Tutto ancora apertissimo.

Minuto 66: Baroni si copre: Pellegrini rimpiazza Isaksen.

Minuto 65: rosso anche per Tavares, incredibile!! Doppio giallo anche per il numero 30 biancoceleste che riporta la parità numerica. 10 contro 10 ora al Sinigaglia. Match folle.

Doppio giallo anche per il numero 30 biancoceleste che riporta la parità numerica. 10 contro 10 ora al Sinigaglia. Match folle. Minuto 63: ammonito anche Isaksen per una trattenuta fallosa ai danni di Nico Paz. Cartellini che stanno fioccando in questa fase.

Minuto 62: doppio giallo per Braunoder, rosso!! Austriaco che lascia in 10 i suoi nel momento migliore dei biancoblu a causa di un fallo ai danni di Pedro.

Austriaco che lascia in 10 i suoi nel momento migliore dei biancoblu a causa di un fallo ai danni di Pedro. Sinigaglia adesso infuocato. Como che sta provando, con l’inerzia a favore, ad andare a pareggiare la sfida.

Minuto 57: ammonito anche Tavares. Partita che si è riaccesa all’improvviso.

Minuto 53: magia di Mazzitelli, 1-2!!! Cutrone recupera palla in avanti e serve Nico Paz che prova il cross. Il tentativo di traversone viene deviato e arriva dalle parti di Mazzitelli che, girato di schiena, pesca una clamorosa acrobazia che fa infilare la palla dove Provedel non può mai arrivare. Partita riaperta.

Cutrone recupera palla in avanti e serve Nico Paz che prova il cross. Il tentativo di traversone viene deviato e arriva dalle parti di Mazzitelli che, girato di schiena, pesca una clamorosa acrobazia che fa infilare la palla dove Provedel non può mai arrivare. Partita riaperta. Grande chiusura di Goldaniga sull’ennesima scorribanda di Tavares sull’out mancino.

Minuto 47: Tavares ci prova direttamente da calcio di punizione: conclusione di poco alta.

Comincia la ripresa con una cambio per parte: nella Lazio dentro Dia e fuori Noslin e nel Como fuori Fadera e dentro Da Cunha.

PRIMO TEMPO

Finisce 0-2 il primo tempo per la Lazio. Doppio vantaggio al momento decisamente meritato per la formazione di Baroni che si sta rivelando nettamente superiore al Como. Vediamo se Fabregas riuscirà, negli spogliatoi, a dare una scossa ai suoi.

Minuto 46: ammonito Braunoder per un fallo ai danni di Castellanos.

Segnalati 2 minuti di recupero.

Minuto 45: giallo per Vecino.

Minuto 44: ci prova a giro Pedro dal limite dell’area: palla larga.

Minuto 42: Dossena di testa!! Calcio d’angolo battuto con il mancino da Nico Paz che arriva sul secondo palo. In quella zona è appostato Dossena che schiaccia di testa trovando però l’opposizione in tuffo di Provedel.

Calcio d’angolo battuto con il mancino da Nico Paz che arriva sul secondo palo. In quella zona è appostato Dossena che schiaccia di testa trovando però l’opposizione in tuffo di Provedel. Primo tentativo del Como con Nico Paz: mancino sbilenco che finisce in curva.

Minuto 35: ammonito Castellanos. Giallo inevitabile per il Taty che ha fermato una ripartenza di Strefezza.

Como in questo momento sotto shock, frastornato da due gol subiti nel giro di 3 minuti.

Minuto 31: 2-0, Pedro!! Sfondano ancora da sinistra i biancocelesti che arrivano al cross con Nuno Tavares. Il portoghese mette la palla a rimorchio dove Pedro ha spazio per controllare e battere per la seconda volta Audero. 1-2 micidiale degli uomini di Baroni.

Sfondano ancora da sinistra i biancocelesti che arrivano al cross con Nuno Tavares. Il portoghese mette la palla a rimorchio dove Pedro ha spazio per controllare e battere per la seconda volta Audero. 1-2 micidiale degli uomini di Baroni. Minuto 28: vantaggio della Lazio con Castellanos!! L’argentino batte Audero incrociando perfettamente il destro. 1-0 per gli ospiti.

L’argentino batte Audero incrociando perfettamente il destro. 1-0 per gli ospiti. Minuto 27: rigore per la Lazio!! Sanzionato il tocco di mano di Dossena in area.

Sanzionato il tocco di mano di Dossena in area. Proteste biancocelesti per un presunto tocco di braccio in area comasca. Pairetto al momento aspetta comunicazioni dal Var.

Minuto 24: prima vera occasione per la Lazio!! Kempf perde ingenuamnente palla davanti alla propria area. Isaksen recupera e serve Castellanos che rientra sul destro e scarica in porta il tiro. Conclusione deviata che finisce fuori di pochissimo.

Kempf perde ingenuamnente palla davanti alla propria area. Isaksen recupera e serve Castellanos che rientra sul destro e scarica in porta il tiro. Conclusione deviata che finisce fuori di pochissimo. I lariani stanno alzando il proprio baricentro. Lazio un po’ più schiacciata in questa fase.

Alcuni fischi controversi di Pairetto stanno facendo scaldare il pubblico del Sinigaglia.

Sono ancora un po’ compassati gli uomini di Fabregas che stanno soffrendo il pressing iniziale della Lazio.

Minuto 8: prima conclusione dei biancocelesti in porta con Castellanos. Destro del Taty facile prede di Audero.

Castellanos non riesce ad agganciare un cross dalla destra di Marusic. Buona occasione sfumata per la formazione di Baroni.

Avvio deciso della Lazio che prova subito a costringere il Como sulla difensiva.

Inizia la partita

La decima giornata di campionato si chiude con il posticipo tra Como e Lazio. I biancocelesti fanno visita al Como nel loro miglior momento di forma come testimoniano le 6 vittorie nelle ultime 7 sfide in tutte le competizioni. I lariani, invece, vengono da un momento non facile con un solo punto raccolto nelle ultime tre uscite, ma con la voglia di fare bene davanti al proprio pubblico contro una delle “big” della nostra Serie A. Ci sono in palio quindi punti importantissimi per le ambizioni delle due squadre: per i lariani è necessario muovere la classifica per allontanarsi dalla zona calda, mentre per la Lazio l’inseguimento ai primi posti della classe passa anche dalla sfida di stasera. Entrambi gli allenatori però devono fare a meno di pedine fondamentali nel loro schieramento tattico.

Partendo dai padroni di casa, Fabregas deve rinunciare a Sergi Roberto e a Van Der Brempt. In porta gioca il solito Audero. Goldaniga è ancora preferito a Iovine sulla destra, mentre Dossena, Kempf e Alberto Moreno sono confermatissimi. Braunoder è affiancato in mediana da Mazzitelli, alla prima titolarità in maglia Como e chiamato a sostituire l’infortunato Sergi Roberto. Sulla trequarti agiscono Strefezza, Nico Paz e Fadera. L’unico riferimento avanzato è Cutrone.

Baroni dal canto suo, invece, è costretto ad escludere capitan Zaccagni per la seconda partita consecutiva. Tra i pali c’è Provedel. La linea a 4 davanti al portiere della Nazionale è formata da Marusic, Gila, Patric e Nuno Tavares. In mezzo al campo Rovella non è convocato. Al suo posto, insieme a Guendouzi, gioca Vecino. Anche in avanti non mancano le sorprese: con Zaccagni out, sulla trequarti c’è spazio per Noslin, Pedro e Isaksen. In panchina ci va Dia. Davanti ai trequartisti è presente Castellanos.