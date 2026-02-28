COMO-LECCE La cronaca della partita in diretta

COMO-LECCE 3-1

Marcatori: Coulibaly 14 pt. Douvikas 18 pt. Jesus Rodriguez 36 pt. Kempf 44 pt.

Como (4-2-3-1): Butez, Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Jesus Rodriguez; Douvikas. A disposizione: A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Kuhn, Smolčić, Diego Carlos, Diao.

Lecce (3-5-2) Falcone; Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba, Veiga; Ramadani, Coulibaly; Gandelman, Gallo; Banda; Cheddira. A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Fofana, Stulic, N’Dri, Perez Sepulveda, Helgason, Jean, Sottil, Marchwinski, Pierotti, Ngom.

Arbitro: Francesco Fourneau

SECONDO TEMPO

Minuto 63: occasione per Douvikas che di testa manda a lato di poco.

Minuto 62: grande azione centrale del Como con Perrone che poi apre per Vojvoda. L’ex Torino manda in avanti Douvikas che viene chiuso in angolo da Tiago Gabriel.

Minuto 60: iniziativa personale di Caqueret sulla destra. La palla messa in area dal numero 6 del Como non arriva a Douvikas.

Minuto 59: due sostituzioni per Di Francesco. Entrano Ngom e Stulic ed escono Gandelman e Cheddira.

Minuto 58: disimpegno rischioso di Ramon che si avventura in un dribbling riuscendo a cavarsela su Cheddira e Gandelman.

Minuto 55: scambio tra francesi con Caqueret e Da Cunha che dialogano alla perfezione al limite dell’area. L’ex Lione non riesce però a servire in area il capitano per l’opposizione di Tiago Gabriel.

Minuto 53: serie di cross dalle corsie del Lecce su cui Diego Carlos domina in area e allontana le minacce.

Minuto 51: Como che gestisce con calma il possesso provando a mettere in ghiaccio il doppio vantaggio.

Minuto 49: Alberto Moreno ha campo per salire e mette al centro con il sinistro. La palla è lunga per tutti e Vojvoda può solo ottenere una rimessa laterale.

Comincia la ripresa con un cambio per parte. Nel Lecce dentro Pierotti e fuori Ndaba, mentre nel Como staffetta tra Diego Carlos e Kempf.

PRIMO TEMPO

Il Como chiude avanti 3-1 la prima frazione di gioco. Dopo il gol di Coulibaly che aveva aperto le marcature, i lariani hanno cambiato passo e hanno dimostrato la loro superiorità. A ribaltarla ci hanno pensato Douvikas, Jesus Rodriguez e Kempf.

Minuto 47: pezzo di bravura sul fondo di Jesus Rodriguez che non riesce però a passare su Danilo Veiga.

2 minuti di recupero.

Minuto 44: Da Cunha per Kempf, tris del Como!! Punizione perfetta di Da Cunha che cade sulla testa di Kempf che in tuffo fa 3-1. Fine di primo tempo esagerato degli uomini di Fabregas.

Minuto 39: nel momento dove la partita sembrava essersi appiattita Jesus Rodriguez ha trovato il guizzo per mandare avanti i suoi.

Minuto 36: si è sbloccato Jesus Rodriguez!! Palla sanguinosa persa in uscita da Coulibaly che permette a Perrone di lanciarsi in contropiede. L’argentino serve con i tempi giusti Jesus Rodriguez che, tenuto in gioca da Ndaba, scarta Falcone allargandosi sulla destra e segna a porta sguarnita. Rimonta completata.

Minuto 28: angolo battuto da Da Cunha alla ricerca della sponda di Kempf che però è facile preda di Falcone che sembra essersi rimesso.

Minuto 27: problemi per Falcone: staff medico ospite in campo.

Minuto 27: insiste con costanza il Como sulla sinistra. Da un altro cross da quella parte i lariani guadagnano angolo.

Minuto 23: Caqueret cerca compagni in area di prima intenzione, ma il suo suggerimento è completamente sballato.

Minuto 21: sono andati in archivio i primi minuti della gara. La partita è vibrante e giocata a viso aperto da entrambe le squadre e il Sinigaglia si sta godendo un bello spettacolo.

Minuto 18: Douvikas mette in porta l’1-1!! Perrone lancia Jesus Rodriguez in profondità con campo da attaccare. Lo spagnolo entra in area, sposta palla su Tiago Gabriel e tocca per Douvikas che a porta vuota pareggia i conti.

Minuto 10: Banda da fuori: centrale.

Minuto 9: Falcone mura Douvikas!! Traccia di Caqueret che taglia in due la difesa del Lecce e manda Douvikas a tu per tu con Falcone. Il greco non riesce ad angolare il destro e Falcone respinge con i piedi.

Minuto 4: lancio di Butez che trova largo Jesus Rodriguez. Lo spagnolo rientra sul destro e cerca Caqueret in area che non riesce però ad impattare di testa.

Minuto 2: inizio feroce del Como che cerca subito di chiudere il Lecce nella propria area di rigore.

Inizia la partita.

Al Sinigaglia va in scena una sfida che intreccia la lotta per non retrocedere a quella per arrivare in Champions League. Como-Lecce può segnare tanto del destino delle due squadre. I lariani arrivano dal successo roboante di Torino contro la Juventus, ma devono scacciare il “mal di casa” delle ultime giornate: solo una vittoria nelle ultime cinque gare casalinghe. I salentini, invece, sono a quota 24 punti, appaiati a Cremonese e Fiorentina e hanno bisogno di un’altra grande prova per sperare di muovere la classifica. Negli ultimi tre incroci tra le due formazioni, infatti, il complessivo recita 8-0 per il Como e gli ospiti partono nettamente sfavoriti nel pronostico. I ragazzi di Fabregas, però, devono giocare 90 minuti da squadra matura perché la sfida imminente in Coppa Italia contro l’Inter potrebbe far sottovalutare e distrarre i lariani dal difficile impegno odierno.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO

Fabregas lascia fuori un super top: panchina per Nico Paz.

In porta gioca Butez.

I terzini sono Van Der Brempt e Alberto Moreno, mentre in mezzo alla difesa Kempf vince il ballottaggio con Diego Carlos e affianca Ramon.

Sulla trequarti Caqueret agisce in posizione centrali con Vojvoda a destra e Jesus Rodriguez a sinistra.

Punta centrale Douvikas.

LECCE