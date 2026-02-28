COMO-LECCE La cronaca della partita in diretta

COMO-LECCE 3-1
Marcatori: Coulibaly 14 pt. Douvikas 18 pt. Jesus Rodriguez 36 pt. Kempf 44 pt.
Como (4-2-3-1): Butez, Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Jesus Rodriguez; Douvikas. A disposizione: A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Kuhn, Smolčić, Diego Carlos, Diao.
Lecce (3-5-2) Falcone; Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba, Veiga; Ramadani, Coulibaly; Gandelman, Gallo; Banda; Cheddira. A disposizione: Früchtl, Samooja, Sala, Fofana, Stulic, N’Dri, Perez Sepulveda, Helgason, Jean, Sottil, Marchwinski, Pierotti, Ngom.
Arbitro: Francesco Fourneau
SECONDO TEMPO
- Minuto 63: occasione per Douvikas che di testa manda a lato di poco.
- Minuto 62: grande azione centrale del Como con Perrone che poi apre per Vojvoda. L’ex Torino manda in avanti Douvikas che viene chiuso in angolo da Tiago Gabriel.
- Minuto 60: iniziativa personale di Caqueret sulla destra. La palla messa in area dal numero 6 del Como non arriva a Douvikas.
- Minuto 59: due sostituzioni per Di Francesco. Entrano Ngom e Stulic ed escono Gandelman e Cheddira.
- Minuto 58: disimpegno rischioso di Ramon che si avventura in un dribbling riuscendo a cavarsela su Cheddira e Gandelman.
- Minuto 55: scambio tra francesi con Caqueret e Da Cunha che dialogano alla perfezione al limite dell’area. L’ex Lione non riesce però a servire in area il capitano per l’opposizione di Tiago Gabriel.
- Minuto 53: serie di cross dalle corsie del Lecce su cui Diego Carlos domina in area e allontana le minacce.
- Minuto 51: Como che gestisce con calma il possesso provando a mettere in ghiaccio il doppio vantaggio.
- Minuto 49: Alberto Moreno ha campo per salire e mette al centro con il sinistro. La palla è lunga per tutti e Vojvoda può solo ottenere una rimessa laterale.
- Comincia la ripresa con un cambio per parte. Nel Lecce dentro Pierotti e fuori Ndaba, mentre nel Como staffetta tra Diego Carlos e Kempf.
PRIMO TEMPO
- Il Como chiude avanti 3-1 la prima frazione di gioco. Dopo il gol di Coulibaly che aveva aperto le marcature, i lariani hanno cambiato passo e hanno dimostrato la loro superiorità. A ribaltarla ci hanno pensato Douvikas, Jesus Rodriguez e Kempf.
- Minuto 47: pezzo di bravura sul fondo di Jesus Rodriguez che non riesce però a passare su Danilo Veiga.
- 2 minuti di recupero.
- Minuto 44: Da Cunha per Kempf, tris del Como!! Punizione perfetta di Da Cunha che cade sulla testa di Kempf che in tuffo fa 3-1. Fine di primo tempo esagerato degli uomini di Fabregas.
- Minuto 42: si defila sulla sinistra Perrone che ha spazio per controllare e mettere al centro. La palla è però troppo timida per Vojvoda e Ramadani intercetta.
- Minuto 39: nel momento dove la partita sembrava essersi appiattita Jesus Rodriguez ha trovato il guizzo per mandare avanti i suoi.
- Minuto 36: si è sbloccato Jesus Rodriguez!! Palla sanguinosa persa in uscita da Coulibaly che permette a Perrone di lanciarsi in contropiede. L’argentino serve con i tempi giusti Jesus Rodriguez che, tenuto in gioca da Ndaba, scarta Falcone allargandosi sulla destra e segna a porta sguarnita. Rimonta completata.
- Minuto 32: recupero alto di Perrone su Gandelman che favorisce Da Cunha che sbaglia però il tocco in area per i compagni.
- Minuto 28: angolo battuto da Da Cunha alla ricerca della sponda di Kempf che però è facile preda di Falcone che sembra essersi rimesso.
- Minuto 27: problemi per Falcone: staff medico ospite in campo.
- Minuto 27: insiste con costanza il Como sulla sinistra. Da un altro cross da quella parte i lariani guadagnano angolo.
- Minuto 23: Caqueret cerca compagni in area di prima intenzione, ma il suo suggerimento è completamente sballato.
- Minuto 21: sono andati in archivio i primi minuti della gara. La partita è vibrante e giocata a viso aperto da entrambe le squadre e il Sinigaglia si sta godendo un bello spettacolo.
- Minuto 18: Douvikas mette in porta l’1-1!! Perrone lancia Jesus Rodriguez in profondità con campo da attaccare. Lo spagnolo entra in area, sposta palla su Tiago Gabriel e tocca per Douvikas che a porta vuota pareggia i conti.
- Minuto 16: Jesus Rodriguez si mangia il pareggio!! Van Der Brempt sfonda sulla destra e mette a rimorchio dove Jesus Rodriguez spara alto un rigore in movimento. Reazione immediata del Como.
- Minuto 14: Coulibaly di testa batte Butez!! Avanti il Lecce al Sinigaglia!! Banda si allarga sulla sinistra e rientra sul destro pennellando un cross che arriva sulla testa di Coulibaly che prende il tempo a tutti ed infila lo 0-1.
- Minuto 12: altro filtrante alla ricerca di Douvikas stavolta di Da Cunha. Il tocco del capitano è leggermente lungo e Falcone può uscire e rinviare con i piedi.
- Minuto 10: Banda da fuori: centrale.
- Minuto 9: Falcone mura Douvikas!! Traccia di Caqueret che taglia in due la difesa del Lecce e manda Douvikas a tu per tu con Falcone. Il greco non riesce ad angolare il destro e Falcone respinge con i piedi.
- Minuto 8: traversone di Alberto Moreno su cui Gallo anticipa provvidenzialmente Vojvoda sul secondo palo.
- Minuto 4: lancio di Butez che trova largo Jesus Rodriguez. Lo spagnolo rientra sul destro e cerca Caqueret in area che non riesce però ad impattare di testa.
- Minuto 2: inizio feroce del Como che cerca subito di chiudere il Lecce nella propria area di rigore.
- Inizia la partita.
Al Sinigaglia va in scena una sfida che intreccia la lotta per non retrocedere a quella per arrivare in Champions League. Como-Lecce può segnare tanto del destino delle due squadre. I lariani arrivano dal successo roboante di Torino contro la Juventus, ma devono scacciare il “mal di casa” delle ultime giornate: solo una vittoria nelle ultime cinque gare casalinghe. I salentini, invece, sono a quota 24 punti, appaiati a Cremonese e Fiorentina e hanno bisogno di un’altra grande prova per sperare di muovere la classifica. Negli ultimi tre incroci tra le due formazioni, infatti, il complessivo recita 8-0 per il Como e gli ospiti partono nettamente sfavoriti nel pronostico. I ragazzi di Fabregas, però, devono giocare 90 minuti da squadra matura perché la sfida imminente in Coppa Italia contro l’Inter potrebbe far sottovalutare e distrarre i lariani dal difficile impegno odierno.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
COMO
- Fabregas lascia fuori un super top: panchina per Nico Paz.
- In porta gioca Butez.
- I terzini sono Van Der Brempt e Alberto Moreno, mentre in mezzo alla difesa Kempf vince il ballottaggio con Diego Carlos e affianca Ramon.
- In mediana spazio a Perrone e Da Cunha.
- Sulla trequarti Caqueret agisce in posizione centrali con Vojvoda a destra e Jesus Rodriguez a sinistra.
- Punta centrale Douvikas.
LECCE
- Di Francesco sceglie uno schieramento compatto e molto equilibrato.
- Tra i pali c’è Falcone.
- In difesa Gaspar è fuori per infortunio. Giocano quindi Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel.
- In mezzo al campo Coulibaly, Ramadani e Gandelman formano il terzetto centrale con Veiga e Gallo larghi sulle corsie.
- In attacco Banda supporta Cheddira.